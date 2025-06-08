بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. والد لامين يامال يفجر مفاجأة حول وضعه الصحي

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ردّ منير نصراوي، والد النجم الشاب لامين يامال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، على الانتقادات والاتهامات التي طالته مؤخرًا بشأن تعاطيه المخدرات وإدمانه الكحول، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض الصرع منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث كشف منير عن تفاصيل صحية شخصية، وقال إن حالته التي ظهر بها في بعض مقاطع الفيديو سببها الآثار الجانبية لأدوية علاج الصرع التي يتناولها يوميًا، وهي تصل إلى خمس حبات يوميًا.

وقال منير: "أنا لا أشرب الخمر ولا أتعاطى المخدرات.. أنا مجرد أب يعاني من مرض قديم ويحاول التكيّف معه". وأضاف مخاطبًا من يوجهون له الانتقادات: "لو أعطيتكم واحدة من حباتي اليومية، لنرى كيف ستكون حالتكم!".

كما طالب منير من ينتقدونه دون معرفة ظروفه الحقيقية باحترام خصوصيته، مشيرًا إلى أنه لم يُطلق يومًا إساءة ضد أحد، وهو ما جعله يستغرب الحملات المتكررة التي تستهدفه.

وأوضح نصراوي أنه يتعرض للاستغلال بسبب حالته الصحية، وأنه سبق أن تعرض للسرقة أكثر من مرة أثناء تنقله في الشوارع، قائلًا: "الناس يستغلون مرضي".

من جانبه، واصل لامين يامال (17 عامًا) تألقه الكبير في موسم 2024-2025، سواء مع برشلونة أو منتخب إسبانيا الأول، بعد قيادته "لا روخا" للفوز بلقب يورو 2024، ثم تحقيق الثلاثية المحلية مع الفريق الكتالوني، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد يامال للمشاركة اليوم الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، في مباراة قد تمنحه لقبًا جديدًا في مشواره الصاعد، الذي يجعله مرشحًا بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.