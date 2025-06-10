غزة.. تشييع 19 فلسطينياً قضوا في قصف إسرائيلي على خيام للنازحين بخان يونس

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في تصعيد جديد لحدة العنف، استهدفت غارات إسرائيلية فجر الثلاثاء تجمعات سكنية مؤقتة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفادت مصادر طبية محلية.

وأكد مجمع ناصر الطبي في خان يونس أنه تسلّم 19 جثة وعشرات المصابين جراء الغارات الجوية التي طالت خياماً يقطنها نازحون في مناطق متفرقة من المدينة.

وتأتي هذه الضربات ضمن التصعيد المستمر منذ أكثر من 20 شهرا، حيث لم تشهد مختلف مناطق قطاع غزة سوى توقفات محدودة بسبب الاتفاقيات الإنسانية المؤقتة.

وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إلى أن نحو 55 ألف فلسطيني لقوا حتفهم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء. ولا تزال الحصيلة الدقيقة للمقاتلين مقابل المدنيين غير متوفرة.

من جانبها، تؤكد إسرائيل أنها استهدفت خلال الحملة أكثر من 20 ألف مسلح من حركة حماس، دون تقديم أدلة مستقلة تدعم هذه الادعاءات.

وتسببت الحرب في دمار هائل بالبنية التحتية في قطاع غزة، وأجبرت نحو 90% من السكان على النزوح عدة مرات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية رداً على الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي، وإصابة المئات واختطاف 251 آخرين.