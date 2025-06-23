تقلبات في أسعار النفط عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 4% بعد وقت قصير من بدء التداول ليلة الأحد، لكنها سرعان ما قلّصت معظم هذه المكاسب بحلول صباح الاثنين.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 16 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 77.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:07 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتًا، أو 0.2%، ليصل إلى 73.98 دولارًا للبرميل.

وفي أول رد فعل له، رأى الرئيس دونالد ترامب أنه الجميع إبقاء أسعار النفط منخفضة محذرا بالقول: أنا أراقب الوضع.

وكانت طهران، التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، قد صرحت في اليوم ذاته بأن الهجوم الأمريكي على مواقعها النووية وسّع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها.

كما وصفت الرئيس دونالد ترامب بأنه "مقامر" على خلفية انضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضدها.

ومنذ اندلاع المواجهة في 13 يونيو، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة تصاعد المخاوف من احتمال تصعيد طهران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يتسبب في تعطيل تدفق النفط عالميًا وإلحاق أضرار بالاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد الإيراني ذاته. ومع ذلك، تراجعت احتمالات هذا السيناريو تدريجيًا، مما أسهم في تهدئة الأسواق بشكل واضح، بحسب عدة مراقبين.