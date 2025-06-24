Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
قبل ساعات من الهدنة.. إسرائيل تشن غارات عنيفة على أهداف في طهران

يتصاعد الدخان من مبنى التلفزيون الحكومي الإيراني بعد غارة إسرائيلية في طهران
يتصاعد الدخان من مبنى التلفزيون الحكومي الإيراني بعد غارة إسرائيلية في طهران
حقوق النشر AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
في الساعات الأخيرة التي سبقت دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية التي وُصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع المواجهة المباشرة مع إيران، وقد استهدفت الضربات مواقع حساسة في قلب العاصمة الإيرانية طهران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأظهرت لقطات مصورة، التُقطت فجراً يوم الثلاثاء، أعمدة من الدخان تتصاعد خلف مبانٍ في طهران عقب انفجارات عنيفة. هذه الهجمات جاءت في اللحظات التي تسبق تنفيذ الهدنة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسبقت هذه الانفجارات موجة غارات وُصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين الدولة العبرية وإيران في 13 يونيو الجاري.

وفي بيان صدر صباح الإثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن جيشه "ينفذ حالياً ضربة غير مسبوقة ضد أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع الحكومية في قلب طهران". وأكد كاتس أن من بين الأهداف التي تم قصفها سجن إيفين سيء الصيت، ومقرات تابعة للحرس الثوري، وجهاز الأمن الداخلي، إلى جانب مقر "الباسيج" (قوات التعبئة الشعبية).

وفي بيان منفصل، أوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أيضاً "مقر ثأر الله"، وهو أحد المقار المركزية التابعة للحرس الثوري والمسؤول عن حماية العاصمة من التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الداخلية.

وبعد ساعات من الضربة، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير، للتلفزيون الرسمي إن القصف ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى الإداري لسجن إيفين، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الموظفين الإداريين، إضافة إلى بعض النزلاء وأفراد من عائلاتهم. وأضاف: "لدينا شهداء، لكن عددهم لم يُحدد بعد".

وكانت إسرائيل وإيران قد وافقتا على خطة وقف إطلاق النار التي أنهت حرباً استمرت 12 يوماً، لكن الاتفاق بدا متعثرًا منذ لحظاته الأولى. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهدنة فجر الثلاثاء، بعد أن شنت طهران هجوماً صاروخياً محدوداً على قاعدة عسكرية أميركية في قطر، رداً على الغارات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

