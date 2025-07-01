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بينهم صحفي.. عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ غزة

فلسطينيون يسيرون في مقهى بعد أن تضرر جراء غارة إسرائيلية في مدينة غزة، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2025.
فلسطينيون يسيرون في مقهى بعد أن تضرر جراء غارة إسرائيلية في مدينة غزة، يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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قُتل أكثر 33 شخصًا وأُصيب نحو 50 آخرين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقهى "الباقة" على شاطئ غزة، حيث كان يتجمع نازحون وصحفيون ومدنيون.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ الاثنين غارة جوية مفاجئة استهدفت استراحة "الباقة" الواقعة على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة.

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وأفادت حركة "حماس" في بيان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت تجمعًا من المدنيين، بينهم نازحون فرّوا من القصف شرق المدينة، أثناء وجودهم في الاستراحة القريبة من مركز لتوزيع المساعدات، واصفة الهجوم بـ"المجزرة" التي أودت بحياة عشرات الأبرياء.

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من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين الضحايا الصحفي إسماعيل أبو حطب، لترتفع بذلك حصيلة الصحفيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة إلى 227 صحفيًا وصحفية.

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