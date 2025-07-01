بينهم صحفي.. عشرات القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ غزة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ الاثنين غارة جوية مفاجئة استهدفت استراحة "الباقة" الواقعة على شاطئ بحر مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 33 شخصًا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة.

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وأفادت حركة "حماس" في بيان أن الطائرات الإسرائيلية قصفت تجمعًا من المدنيين، بينهم نازحون فرّوا من القصف شرق المدينة، أثناء وجودهم في الاستراحة القريبة من مركز لتوزيع المساعدات، واصفة الهجوم بـ"المجزرة" التي أودت بحياة عشرات الأبرياء.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين الضحايا الصحفي إسماعيل أبو حطب، لترتفع بذلك حصيلة الصحفيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة إلى 227 صحفيًا وصحفية.