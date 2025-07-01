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دعم خليجي متجدد للبنان.. تأكيد على الأمن والاستقرار والتنمية

شعار الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في المركز الإعلامي بمدينة العلا، المملكة العربية السعودية
شعار الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي في المركز الإعلامي بمدينة العلا، المملكة العربية السعودية حقوق النشر  Amr Nabil/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Amr Nabil/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
بقلم: يورو نيوز
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جدد مجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء، تأكيده على دعمه الكامل لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، بما يسهم في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة للشعب اللبناني.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، إن دول الخليج تواصل التزامها بمواقفها الثابتة تجاه دعم لبنان، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

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 جاء ذلك خلال استقبال البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية، فوزي كباره، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وبحسب الوكالة، استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين دول الخليج ولبنان، وبحثا سبل تنميتها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإيجابية في الداخل اللبناني، وجهود تحقيق المزيد من الاستقرار والرفاه للمواطنين اللبنانيين.

 كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

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