عدّاد الموت اليومي في غزة.. مقتل 94 فلسطينياً منهم 45 في طوابير المساعدات

جرحى فلسطينيين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد إصابتهم وهم في طريقهم إلى مركز توزيع المساعدات ، الخميس 3 تموز / يوليو 2025
جرحى فلسطينيين في مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعد إصابتهم وهم في طريقهم إلى مركز توزيع المساعدات ، الخميس 3 تموز / يوليو 2025 حقوق النشر  Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
حقوق النشر Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قتل 94 فلسطينياً في غارات إسرائيلية، بينهم 45 خلال محاولتهم استلام مساعدات إنسانية، حسبما أفادت مستشفيات ووزارة الصحة في قطاع غزة.

أعلنت مستشفيات ووزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس أن 94 فلسطينياً قُتلوا جراء الغارات الجوية وعمليات اطلاق النار الإسرائيلية التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الليلة الماضية.

ومن بين الضحايا، 45 شخصاً كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية في عدة مواقع داخل القطاع.

ولم تعلّق القيادة العسكرية الإسرائيلية رسمياً على هذه الغارات حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأفادت المعلومات بأن خمسة أشخاص قُتلوا خارج مواقع مرتبطة بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أمريكية تدعمها إسرائيل لتوزيع المساعدات الغذائية في القطاع، بينما قُتل 40 آخرون أثناء انتظارهم لتوزيع المساعدات في مناطق متفرقة من غزة.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على القطاع غزة ليل الأربعاء وفجر الخميس، أدت إلى مقتل العشرات، من بينهم 15 شخصاً قضوا عندما استهدفت ضربات جوية خياماً في منطقة المُواصي، حيث يقيم عدد كبير من الفلسطينيين النازحين.

وقُتل أيضاً 15 شخصاً في ضربة منفصلة استهدفت مدرسة في مدينة غزة كانت تؤوي عدداً من العائلات النازحة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد القتلى من الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 قد تجاوز 57,000 شخص، بما في ذلك 223 مفقوداً تم تصنيفهم ضمن قائمة القتلى.

ولفتت الوزارة إلى أنها لا تقوم بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في إحصائيتها الرسمية، لكنها أكدت أن أكثر من نصف عدد القتلى هم من النساء والأطفال.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب بدأت في 7 أكتوبر الماضي، عندما شن مقاتلون من حركة حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,200 شخص واختطاف ما يقارب 250 آخرين.

