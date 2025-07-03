بينهم أطفال.. الصحة العالمية تُجْلي 23 مريضًا من غزة لتلقي العلاج في الأردن وتركيا

Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
رجل يحمل طفلا أصيب في غارة إسرائيلية بعد تلقيه العلاج في مستشفى الشفاء ، مدينة غزة ، الاثنين 30 حزيران / يونيو 2025.
رجل يحمل طفلا أصيب في غارة إسرائيلية بعد تلقيه العلاج في مستشفى الشفاء ، مدينة غزة ، الاثنين 30 حزيران / يونيو 2025. حقوق النشر  Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
كان ضمن قائمة المرضى المرشحين للإجلاء، الطفل خالد الغفاري، الذي أصيب أولًا أثناء محاولته الفرار من ضربات جوية، لكن التشخيص الطبي كشف لاحقًا عن إصابته بالسرطان. وقال عمه محمود الغفاري إن حالة خالد الصحية تتفاقم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى انخفاض وزنه من 48 كغم إلى 32 كغم خلال الفترة الماضية.

أجْلت منظمة الصحة العالمية (WHO) 23 مريضًا من قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي، لتمكينهم من تلقي العلاج الطبي الذي لا يمكن توفيره داخل القطاع، حيث يعاني النظام الصحي من انهيار شبه كامل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وبحسب بيان صادر عن المنظمة، تم نقل 19 مريضًا و31 مرافقًا إلى الأردن، فيما أُرسل أربعة مرضى مع سبعة مرافقين إلى تركيا.

وكان العديد من المرضى قد تم نقلهم من شمال قطاع غزة إلى مستشفى ميداني في خان يونس، في اليوم السابق للعملية، بحسب ما ذكر ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومن بين هؤلاء المرضى، الطفلة حنين الودي، التي أصيبت إصابة بالغة في ضربة إسرائيلية استهدفت في 25 مايو الماضي مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 شخصًا.

وأكد المختص النفسي في الهلال الأحمر الإسلامي، إسلام أبو جزر ، لمنظمة الصحة العالمية أن الفتاة ما زالت تعاني من آثار نفسية إلى جانب الإصابات الجسدية التي تعرضت لها.

كما كان ضمن قائمة المرضى المرشحين للإجلاء، الطفل خالد الغفاري، الذي أصيب أولًا أثناء محاولته الفرار من ضربات جوية، لكن التشخيص الطبي كشف لاحقًا عن إصابته بالسرطان.

وقال عمه محمود الغفاري إن حالة خالد الصحية تتفاقم يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى انخفاض وزنه من 48 كغم إلى 32 كغم خلال الفترة الماضية.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على شروط لوقف إطلاق النار جديد مدته 60 يومًا مع حركة حماس، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الطرفين خلال هذه الفترة لتحقيق إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرًا في قطاع غزة.

ولم يُعلن أي من الطرفين حتى الآن قبوله للمقترح الذي أعلن عنه ترامب، الذي حذر حركة حماس من أنه في حال رفضها للعرض، فإن وضعها سيتفاقم.

ولم تُفصح الحكومة الإسرائيلية عن طبيعة الشروط التي وافقت عليها.

على صعيد آخر، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة القتلى تجاوزت 57,000 شخصًا، وذلك بعد استقبال المستشفيات لـ142 جثة جديدة خلال الليل من يوم الثلاثاء إلى الأربعاء.

وتؤكد الوزارة أنها لا تُجري تفريقًا بين المدنيين والمقاتلين في إحصائياتها، لكنها تشير إلى أن أكثر من نصف القتلى من النساء والأطفال.

