تشييع مهيب لمدير المستشفى الإندونيسي وعائلته بعد استهدافهم في غارة إسرائيلية غرب غزة

لقي الدكتور مروان السلطان، مدير مستشفى الإندونيسي، مصرعه مع عدد من أفراد عائلته في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقته السكنية غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم المستشفى إن الغارة أسفرت عن مقتل الطبيب وزوجته وابنته ووالد زوجها، وأن الجثث وصلت أشلاء إلى مستشفى الشفاء.

وأكدت لُبْنى السلطان، ابنة الضحية، أن الصاروخ الذي أُطلق من طائرة حربية من نوع "إف-16" استهدف تحديدا الغرفة التي كان ينام فيها والدها، مشيرة إلى أن باقي المنزل لم يُصب.

وقد شيَّع الفلسطينيون جثمان الدكتور مروان السلطان وسط حضور شعبي كثيف، حيث انطلقت الجنازة من محيط مستشفى الشفاء وسط هتافات تنديداً بالاستهداف الإسرائيلي.

ويُعتبر المستشفى الإندونيسي أكبر مؤسسة صحية في شمال قطاع غزة، وقد كان أحد المراكز الطبية الرئيسية التي تقدم خدماتها منذ بداية الحرب.

وقد خضع لحصار القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، ما اضطر إدارة المستشفى إلى إخلائه مع مستشفيين آخرين رئيسيين في شمال قطاع غزة، بسبب تزايد التهديدات الأمنية.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الوفيات الناتجة عن الهجمات العسكرية منذ بدء الحرب قد تجاوز 57 ألف شخص، وذلك بعد استقبال المستشفيات 142 جثة خلال الساعات الماضية.