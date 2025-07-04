روسيا.. عاصفة استثنائية تضرب سانت بطرسبرغ وإغلاق غير مسبوق لبوابات السد في يوليو

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تعرضت مدينة سانت بطرسبرغ وإقليم لينينغراد لعاصفة شديدة فجر اليوم الجمعة، تجاوزت فيها سرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، ما أدى إلى حدوث فيضانات جزئية وانقطاعات في التيار الكهربائي بعدة مناطق.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر انهيار أشجار على الطرق العامة، كما لحقت أضرار مادية بثماني مركبات. ولم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى اللحظة.

في خطوة استثنائية، أغلقت إدارة السد في خليج فنلندا بوابات الحماية المخصصة لدرء الفيضانات، وذلك للمرة الأولى خلال موسم الصيف، بحسب تصريح إيغور بوليشتشوك، المدير العام المساعد لتشغيل السد.

ويُعد هذا الإجراء غير مألوف، خاصةً مع ندرة تسجيل الفيضانات في المدينة خلال شهر يوليو، حيث يبقى الفيضان الوحيد الذي ضرب المنطقة في 12 يوليو عام 1865، هو الأبرز في السجل التاريخي.

ارتفع منسوب المياه في نهر نيفا إلى 95 سنتيمترًا فوق المستوى المرجعي، ومن المتوقع أن يصل إلى 120 سنتيمترًا خلال الساعات المقبلة، فيما تحدّد العتبة الحرجة عند 160 سنتيمترًا.

كما أدى ارتفاع المناسيب إلى غمر حديقة وموقف سيارات قريب من أحد الشواطئ، دون وقوع خسائر بشرية.

على صعيد متصل، أبقت السلطات المحلية نظام الإنذار الأصفر لسوء الأحوال الجوية ساريًا حتى 5 يوليو المقبل، داعية السكان إلى التقيّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المناطق المعرّضة للخطر.