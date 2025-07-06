إسرائيل تضرب في عمق سوريا.. عمليات خاصة وتفتيش في جبل الشيخ

اعلان

أكد الجيش الإسرائيلي استمرار تنفيذه لعمليات عسكرية في جنوب سوريا، حيث نفذت قوات خاصة يوم السبت عمليات تدمير دقيقة لمواقع كانت تحت سيطرة النظام السوري السابق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تواصل قوات اللواء 810، ضمن إطار الفرقة 210، تنفيذ مهامها بدقة داخل العمق السوري".

وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" مصحوباً بتسجيل مصور للعملية: "نفذت قوات كتيبة الاحتياط بالتعاون مع خبراء الوحدة الهندسية الخاصة 'يهلوم' عملية تدمير عدة مواقع كانت تابعة للنظام المخلوع"، مشيراً إلى أن هذه المواقع كانت تمثل تهديداً مباشراً لقوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جبل الشيخ.

وتأتي هذه التطورات بعد تنفيذ قوة إسرائيلية خاصة عملية ميدانية فجر الجمعة الماضي، في منطقة يعفور الواقعة على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة دمشق. وبحسب مصادر سورية، نُقلت القوة عبر ثلاث مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وهبطت في موقع يُعتقد أنه كان يستخدم سابقاً من قبل الحرس الجمهوري خلال حقبة بشار الأسد.

استمرت العملية نحو خمس ساعات، وشملت "أعمال تفتيش" داخل الموقع، دون توفر تفاصيل إضافية حول أهدافها أو نتائجها.

ويأتي ذلك بعد أقل من يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقال عدد من الأفراد في جنوب سوريا، وصفهم بأنهم "أعضاء في خلية إرهابية مرتبطة بإيران".

وأشار بيان للجيش إلى أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تم جمعها عبر تحقيقات سابقة، وشملت مداهمات ليلية أدت إلى توقيف عدد من المشتبه بهم.

من جانب آخر، ذكرت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك محادثات مباشرة بين إسرائيل وسوريا تتركز حول "ترتيبات أمنية محدودة"، بما في ذلك احتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق في جنوب سوريا.

وتؤكد القيادة السورية برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ضرورة الانسحاب الكامل لإسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومعارضة أي توسيع للمنطقة العازلة في الجنوب.