جهود قطرية وزيارة مرتقبة لويتكوف.. استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة

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استؤنفت اليوم الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة وسط جهود مكثفة من الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وإنهاء الحرب.

جهود قطرية للتوصل إلى إطار تفاوضي شامل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود الوسطاء تتركز على التوصل إلى إطار تفاوضي شامل يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. وشرح الأنصاري أن الوفدين المشاركين في المحادثات متواجدان في الدوحة حاليًا، ويتم تيسير الحديث مع كل وفد على حدة، مشيرًا إلى أن النقاشات لا تزال في إطار ورقة عامة، ولم تبدأ بعد المحادثات التفصيلية التي تتناول التفاصيل الجوهرية.

وأشار الأنصاري إلى أن الهدف الأساسي من المفاوضات هو ردم الهوة بين الأطراف المختلفة، لإيجاد بيئة مناسبة للتفاوض والتمهيد لمرحلة تتيح التفاهمات الحقيقية، معربًا عن أن العملية التفاوضية تحتاج إلى وقت، ولا يمكن في الوقت الراهن تقديم جدول زمني واضح للوصول إلى نتائج.

كما أكد ضرورة توفير هدوء في سير العملية التفاوضية، محذرًا من أن التسريبات الإعلامية المتكررة تعد تصرفات غير مسؤولة قد تؤثر سلبًا على التقدم. وأضاف أن مستوى انخراط الوفد الإسرائيلي إيجابي، رغم عدم إمكانية الحديث بدقة عن صلاحياته، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة دون تحديد جداول زمنية حتى تحقيق نتائج إيجابية.

ويتكوف سيزور الدوحة

في إطار هذه الجهود الدولية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى العاصمة القطرية الدوحة، ليشارك في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي المحادثات في الدوحة، بعد يوم واحد من قمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث كان ملف غزة أحد أبرز القضايا التي تم بحثها.

وخلال مأدبة عشاء خاصة أقيمت على شرف نتنياهو في البيت الأبيض، أكد ترامب أن حركة حماس أبدت استعدادها للتفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأنه لا توجد عراقيل كبيرة تعيق التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الطرفين.

وعند سؤاله عن إمكانية تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط، اكتفى ترامب بالقول "لا أعرف"، محولًا الإجابة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

من جانبه، أكد نتنياهو أن الفلسطينيين يمكنهم حكم أنفسهم، ولكن "ليس على حساب أمننا"، مضيفًا أن من يرغب من سكان قطاع غزة في المغادرة بإمكانه ذلك، ومن يريد البقاء فله ذلك أيضًا. وأعرب نتنياهو عن تفاؤله بإمكانية تحقيق "سلام إقليمي شامل" يشمل جميع جيران إسرائيل، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في استقرار طويل الأمد في المنطقة.