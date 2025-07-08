ترامب يصعّد حربه التجارية.. رسوم 50% على النحاس وتهديدات تصل إلى 200% على الأدوية

اعلان

وفي اجتماع مع عدد من كبار مسؤولي إدارته في البيت الأبيض، قال ترامب: "اليوم نستهدف النحاس"، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشأن واردات هذا المعدن، وملوحاً بإجراءات أوسع في الأشهر المقبلة.

وفور صدور التصريحات، قفزت أسعار النحاس بنحو 10% في بورصة نيويورك، مع توجه التجار والمستوردين إلى تخزين المعدن قبيل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وبخصوص قطاع الأدوية، كشف ترامب عن توجهه لفرض رسوم جمركية "مرتفعة جداً" قد تصل إلى 200%، لكنه أشار إلى أن هذا الإجراء لن يُطبق قبل مرور عام على الأقل، ما يمنح شركات الأدوية الأجنبية مهلة لإعادة توطين عملياتها التصنيعية داخل الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي: "سنمنح الناس ما بين عام إلى عام ونصف للانتقال إلى السوق الأميركية، وبعد ذلك، في حال لم يأتوا، ستُفرض عليهم الرسوم".

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة "الحمائية الاقتصادية" التي تتبناها إدارة ترامب، والتي تشمل أيضًا فرض تعرفة شاملة بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب رسوم استهدفت خلال العام الحالي واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

كما وجّه ترامب بفتح تحقيقات إضافية قد تفضي إلى فرض رسوم جديدة على واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية، في إشارة إلى توسيع نطاق الحرب التجارية التي يقودها ضد ما يعتبره "ممارسات غير عادلة" من قبل شركاء تجاريين رئيسيين.