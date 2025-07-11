"ستتسببون لنا في مشكلة".. ثنائي "بوب فيلان" يطلب من جمهوره التوقّف عن هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي"

وكانت مقاطع فيديو نُشرت من حفلة أقيمت في نادي 100 Club قد أظهرت عددًا من المعجبين وهم يهتفون "الموت، الموت للجيش الإسرائيلي"، بحسب ما نقلته وكالة London Standard.

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حينها تدخّل المغني الرئيسي في الفرقة، روبنسون-فوستر، المعروف أيضًا باسم "بوبي فيلان"، قائلاً: "ستوقعونني في ورطة. يبدو أن كل الهتافات الأخرى مقبولة، لكن هذا الهتاف تحديدًا سيجعلني أواجه المتاعب." ثم قاد الحشد بهتاف بديل: "حرية، حرية لفلسطين."

وقد ذاع صيت الفرقة بعدما أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لانداو، عن إلغاء تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة، علمًا أن الفرقة كانت تستعد لجولة موسيقية في الخريف.

وتخضع "بوب فيلان" حاليًا لتحقيقات من قبل الشرطة، إلى جانب ثلاثي الراب الأيرلندي "Kneecap" الذي هتف "تبا لكير ستارمر" في إحدى حفلاته. كما تم استبعاد الفرقة من عدة عروض في دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا.

ورغم الجدل، حصدت الفرقة نجاحًا ملحوظًا، إذ تصدّر ألبومها الأخير Humble As The Sun، الصادر في أبريل، قائمة الألبومات الرسمية لموسيقى الهيب هوب والـ R&B في المملكة المتحدة.