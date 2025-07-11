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هجوم لاذع من وزير الخارجية الماليزي على إسرائيل: "أوقفوا الاحتلال"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا في كوالالمبور يوم الجمعة 11 يوليو 2025.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا في كوالالمبور يوم الجمعة 11 يوليو 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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وزير الخارجية الماليزي محمد حسن يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية علنية" في غزة، وفق تعبيره، خلال قمة شرق آسيا في كوالالمبور.

وجّه وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الجمعة، انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل، متهماً إياها بارتكاب "إبادة جماعية علنية" في قطاع غزة، وذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الخامس عشر لوزراء خارجية قمة شرق آسيا، الذي يُعقد على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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وأكد حسن، في كلمته أمام نظرائه المشاركين، أن "الاحتلال غير العادل وغير القانوني للأراضي الفلسطينية، المستمر منذ عقود، شجّع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها". وقال: "هذا أمر غير مقبول، ولا يجوز السماح باستمراره. يجب أن يتوقف فوراً".

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وتتولى ماليزيا هذا العام الرئاسة الدولية لرابطة آسيان، وقد دأبت على انتقاد إسرائيل والمطالبة بوقف "أعمال العنف" في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في غزة.

وتُعد قمة شرق آسيا منصة حوار إقليمي تضم 18 دولة من مناطق شرق آسيا وجنوبها وجنوب شرقها، إضافة إلى أوقيانوسيا. وتشمل عضويتها عشر دول في رابطة آسيان، وهي: ماليزيا، فيتنام، بروناي، كمبوديا، لاوس، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، سنغافورة، وتايلاند، إلى جانب شركاء رئيسيين للرابطة وهم: الولايات المتحدة، أستراليا، الهند، الصين، اليابان، روسيا، نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية.

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