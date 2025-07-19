وفد ديني من القدس يتفقد كنيسة العائلة المقدسة في غزة بعد القصف الإسرائيلي

وصل وفد ديني من البطريركية اللاتينية في القدس إلى قطاع غزة يوم أمس، وقام الوفد بتفقد أضرار كنيسة العائلة المقدسة (كنيسة دير اللاتين) في المدينة القديمة بوسط قطاع غزة، وذلك بعد تعرضها لضربة جوية إسرائيلية.

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وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة مسيحيين فلسطينيين وإصابة عدد آخر، من بينهم القسيس غابرييل رومانيلي، كاهن الكنيسة، الذي أصيب بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وتعرض مجمع الكنيسة لأضرار مادية جسيمة، خصوصًا في المباني السكنية التابعة لها، ما أدى إلى إجلاء عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يتسنى لهم أخذ معداتهم الطبية الضرورية.

وتُعد كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، وفقًا لاتفاقيات القسطنطينية لعام 1913، تحت الحماية الرسمية لفرنسا.

وتأتي الزيارة ضمن جهود تضامنية مع الجالية المسيحية في قطاع غزة، وتقييم الوضع الإنساني والبنية التحتية في المجمع الديني التاريخي.

وتواصل إسرائيل شن هجومها العسكري على قطاع غزة ضمن حملة مستمرة بلغت شهرها الـ 21، وتسببت في تدمير البنية التحتية وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة المحاصرة.

وشن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت مؤخرًا مراكز إيواء ومراكز توزيع مساعدات إنسانية، أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم عائلة كاملة كانت تتحصن في خيام مخصصة للنازحين.