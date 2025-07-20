Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مبعوث أميركا يصل بيروت "بشكل مفاجئ" لتسلّم الردّ اللبناني بشأن سلاح حزب الله

السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي في بيروت، الاثنين 7 يوليو 2025.
السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي في بيروت، الاثنين 7 يوليو 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

وصل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت بشكل مفاجئ، اليوم الأحد، لتسلّم الرد اللبناني على الملاحظات الأميركية المتعلقة بمقترحات تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، والتي تشمل بندًا رئيسيًا يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة.

وصل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ، قبل يوم من الموعد المتوقع لتسلّمه الرد اللبناني على الملاحظات الأميركية المرتبطة بمقترحات تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان، والتي تتضمن بندًا أساسياً يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويأتي هذا التطور في إطار المساعي الدبلوماسية الأميركية لتفعيل تنفيذ القرار الدولي 1701، الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، ومنع أي قوة مسلحة غير القوات النظامية من التواجد هناك.

وعقدت اللجنة اللبنانية المكلفة بإعداد الرد - والتي تضم ممثلين عن الرئاسات الثلاث وخبراء أمنيين - سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، ويفترض أن تُسلّم المبعوث الأميركي موقفًا يتناول عدداً من البنود، أبرزها قضية سلاح حزب الله، ومطلب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الدعوة لـ "وقف الانتهاكات الجوية والبرية" الإسرائيلية، وتسوية ملفات الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم الحدودية.

Related

في المقابل، وعلى وقع الحديث المتصاعد عن "ضرورة تقليص النفوذ العسكري" لحزب الله، صعّد الحزب لهجته قبيل وصول برّاك. فقد وصف الأمين العام للحزب، نعيم قاسم في تصريحات مقترح حصرية السلاح بـ"التهديد الوجودي"، مشددًا على أن أي بحث في استراتيجية دفاعية وطنية يجب أن يسبقه "إزالة التهديد الفعلي على البلاد"، في إشارة إلى "التوترات الحدودية" و"الخروقات الإسرائيلية المستمرة".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة محاولات متجددة لخفض التصعيد بعد أشهر من التوتر المتبادل بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود الجنوبية، والتي أدت إلى عمليات قصف متبادل ونزوح آلاف المدنيين من القرى الحدودية.

وبحسب مراقبين، فإن التحرك الأميركي يعكس قلقًا متزايدًا من اتساع رقعة المواجهة، وسعيًا لتثبيت تهدئة دائمة عبر مقاربة شاملة تتضمن التزامات أمنية متبادلة، وترتيبات طويلة الأمد، بالتوازي مع دعم الجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

هزيمة قاسية.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ

إيران تعود إلى طاولة المفاوضات النووية مع "الترويكا الأوروبية"

في تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف قرى لبنانية شمال الليطاني