باكستان وجرائم الشرف: اعتقال شخص بعد انتشار فيديو يوثّق مقتل زوجيْن اقترنا رغما عن الأهل

اعتقلت السلطات الباكستانية، يوم الأحد، أحد المشتبه بهم في تنفيذ جريمة قتل مروّعة نُسبت إلى "جريمة شرف"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه إقدام مسلحين على قتل امرأة ورجل تزوّجا رغم معارضة عائلتيهما.

وبحسب ما ذكرته السلطات في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، فقد تم تصوير الزوجين، اللذين لم يُكشف عن هويتهما، وهما يُقتلان بالرصاص على يد مجموعة من الأشخاص بحضور مجلس قبلي محلي الشهر الماضي.

وقال رئيس وزراء الإقليم، سرفراز بوجتي، في بيان: "تم التعرف على هوية الأشخاص والمكان في الفيديو، واعتقلنا أحد المشتبه بهم"، مضيفًا: "أُحيلت القضية إلى القضاء لمساءلة جميع من تورّطوا في الحادثة".

ويُظهر الفيديو المتداول مجموعة من الأشخاص في منطقة صحراوية، وبجانبهم سيارات دفعٍ رباعي. وتظهر فيه امرأة تمسك بنسخة من القرآن، وتقول لرجل: "تعال امشِ سبع خطوات معي، وبعد ذلك يمكنك إطلاق النار عليّ".

ثم يتم إطلاق النار عليها ثلاث مرات من مسافة قريبة، بينما تظل السيدة واقفة حتى إطلاق الرصاصة الثالثة عليها، تليها سلسلة طلقات نارية تستهدف فيها جثتها وجثة الرجل الذي كان بجانبها.

وأكد مسؤول في الشرطة المحلية أن المرأة لم تطلب الرحمة أو تبدي خوفًا، وتحدثت بلغة البراهوية قائلة: "لقد سُمح لك فقط بإطلاق النار عليّ. لا شيء أكثر من ذلك"، دون أن يتضح بالضبط ما المقصود بتلك العبارة.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان الباكستانية إلى أن 405 حالات على الأقل مصنّفة تحت خانة "جريمة شرف" قد سُجّلت في البلاد خلال عام 2024، وانتقدت تردد السلطات في اتخاذ إجراءات رادعة.

وتُنفَّذ معظم هذه الجرائم على يد أقارب الضحايا، بدعوى "حماية الشرف العائلي"، رغم أنها مخالفة للقانون في باكستان.