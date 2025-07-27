ترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصفه بالأكبر على الإطلاق وعن فرض رسوم بقيمة 15%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد، عن التوصل إلى إطار اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد جولة من المحادثات في اسكتلندا.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه "أكبر صفقة على الإطلاق"، بينما أعربت فون دير لاين عن تفاؤلها بإنجاز اتفاق يُعد الأكبر من نوعه بين الطرفين.

وأشار ترامب خلال تصريحاته إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشتري طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار كجزء من البنود الأساسية للاتفاق. كما أكد على نيته توقيع اتفاقيات تجارية مع ثلاث أو أربع دول أخرى، في حين سيبقى على الرسوم الجمركية المفروضة على باقي الدول، بما فيها الصين.

من جانبها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع المنتجات، مشيرة إلى أن تفاصيل الإطار ما زالت قيد التأكيد.

ووصفت أورسولا ترامب قبل الاجتماع بأنه "صانع صفقات ومفاوض قوي"، مؤكدة أنه إذا توصلا إلى اتفاق فإن هذا سيكون "أكبر اتفاق" يبرمه كلا الطرفين.

وقبل اللقاء في اسكتلندا، أعرب وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن شروط بلاده لتحقيق تقدم في المفاوضات. وقال في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "يجب على الاتحاد الأوروبي فتح أسواقه أمام الصادرات الأمريكية لإقناع الرئيس ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30%، التي كانت مقررة دخولها حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل".

وأوضح لوتنيك أن السؤال الأساسي هو: "هل يقدمون للرئيس ترامب صفقة جيدة بما يكفي لكي يتخلى عن هذه الرسوم؟"، مضيفًا أن الرئيس الجمهوري يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأمريكية إلى دول التكتل.

وأشار الوزير إلى أن القرار النهائي بشأن الاتفاق يعود إلى الرئيس مباشرة، الذي أفاد بأن هناك فرصة بنسبة 50% للتوصّل إلى اتفاق مع بروكسل.

على الجانب الآخر، تشير تقارير إعلامية إلى أن بكين وواشنطن قد تمددان هدنة الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية خلال محادثات تجارية في ستوكهولم، التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر من كلا الطرفين.

وفي تصريحات سابقة، أعلن ترامب أن الرسائل التي تحدد معدلات الرسوم الجمركية لأكثر من 200 دولة سيتم إرسالها قريبًا، بينما تعمل الإدارة الأمريكية على إبرام اتفاقيات مع شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم الهند وكندا.

وعلق ترامب على العلاقات التجارية مع كندا قائلاً إنها "لم تنجح كثيرًا"، وألمح إلى احتمالية فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).

تجدر الإشارة إلى أن هذه المفاوضات تأتي ضمن سلسلة جهود إدارة ترامب لتعزيز التجارة الثنائية وتحقيق فائض تجاري مع الشركاء العالميين، وهو هدف استراتيجي يشكل جزءًا محوريًا من سياسة واشنطن الخارجية والاقتصادية الحالية.