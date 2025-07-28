تايلاند: عدة قتلى في حادث إطلاق نار مروّع بأحد أسواق بانكوك

شرطي من وحدة العمليات الخاصة يتفقد موقع حادث إطلاق نار في سوق بالعاصمة التايلاندية بانكوك حقوق النشر  AP Photo
بقلم: يورو نيوز
قُتل 5 أشخاص، بينهم حراس أمن في حادث إطلاق نار بسوق في بانكوك. وقد أقدم المنفذ على الانتحار عبر إطلاق الرصاص على نفسه لتبلغ الحصيلة ستة قتلى. وتحقق السلطات في دوافع الجريمة في ظل مخاوف من تكرار حوادث العنف المسلح في البلاد.

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، إلى جانب مطلق النار الذي أقدم على الانتحار، في حادث إطلاق نار وقع في سوق بالعاصمة التايلاندية بانكوك، وفقًا لما أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الضحايا الخمسة كانوا من حراس الأمن في السوق الواقع بمنطقة بانغ سوي، والذي يُعرف ببيع المنتجات الزراعية.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة لتحديد هوية المنفذ والدوافع وراء الجريمة.

أوضحت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي سياح، خاصة أن قطاع السياحة يُعتبر من الركائز الاقتصادية المهمة في تايلاند، التي تشهد حالياً تباطؤاً في النمو الاقتصادي.

وفي مقاطع فيديو نشرتها الشرطة، ظهر المشتبه به وهو يرتدي قبعة بيضاء ويحمل حقيبة على صدره أثناء تجوله في موقف سيارات السوق.

يُذكر أن حوادث العنف المسلح وحيازة الأسلحة ليست نادرة في تايلاند، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عدة حوادث مماثلة، منها حادثة في أكتوبر 2023 عندما استخدم شاب يبلغ من العمر 14 عامًا مسدسًا معدّلًا لقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في مركز تسوق فاخر وسط بانكوك، بالإضافة إلى هجوم مروّع في العام السابق نفذه ضابط شرطة سابق أسفر عن مقتل 36 شخصًا، بينهم 22 طفلًا، في دار رعاية أطفال بشرق البلاد.

