"ممنوع على الأجانب".. شاهد كيف يبدو منتجع "ونسان-كالما" في كوريا الشمالية

سياح على الشاطئ في منتجع ونسان-كالما في مدينة ونسان، مقاطعة كانغوون، كوريا الشمالية، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025.
سياح على الشاطئ في منتجع ونسان-كالما في مدينة ونسان، مقاطعة كانغوون، كوريا الشمالية، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025. حقوق النشر  Jon Chol Jin/AP.
حقوق النشر Jon Chol Jin/AP.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
نشرت في
كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد روّج للمجمع السياحي برفقة ابنته، إذ قام بجولة فيه مطلع العام الجاري، واصفًا إياه بأنه "واحد من أعظم الإنجازات هذا العام".

مؤخرًا، افتتحت كوريا الشمالية منتجع "ونسان-كالما" الشاطئي الجديد على ساحلها الشرقي، والذي يُعدّ الأكبر في البلاد، إذ يستوعب نحو 20 ألف زائر.

وقد وثّقت عدسات الكاميرا تجربة عدد من السياح المحليين فيه، مبرزة جماليّاته التي تميزت بالمساحات الخضراء والشاطئ الرملي الواسع والإقامة المريحة.

ويأتي الإعلان عن المنتجع في وقت تحاول فيه بيونغ يانغ التخفيف من القيود المفروضة على السياحة منذ جائحة كورونا، إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أنها لن تسمح بدخول الأجانب إلى المنتجع حاليًا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد روّج للمجمع السياحي برفقة ابنته، إذ قام بجولة فيه مطلع العام الجاري، واصفًا إياه بأنه "واحد من أعظم الإنجازات هذا العام".

وقد ساد حينها اعتقاد بأن كوريا الشمالية تستعد لتخفيف قيودها الصارمة على دخول الزوار الأجانب، خاصة مع قرب افتتاح المجمع، إلا أنها لم تسمح حتى الآن إلا لمجموعة واحدة من السياح الروس بزيارة البلد، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي سياق متصل، افتتحت روسيا يوم الأحد خط طيران منتظم بين موسكو وبيونغ يانغ، في خطوة تعكس تنامي العلاقات بين البلدين. وذكرت وزارة النقل الروسية أن الرحلات ستُسير بمعدل رحلة واحدة شهريًا لتلبية الطلب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار المنتجع الشاطئي "ونسان-كالما" في وقت سابق من الشهر الحالي، والتقى الزعيم الكوري الشمالي، متعهدًا بتشجيع السياح الروس على زيارة المجمع.

