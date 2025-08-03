فيديو- لحظة وصول البابا ليو الرابع عشر إلى روما للمشاركة في احتفالات يوبيل للشباب

وقد هبطت مروحية الحبر الأعظم عند غروب الشمس، فوق الحقل الواقع على أطراف روما، ثم استقلّ البابا على الفور العربة البابوية المكشوفة، ليقوم بجولات طويلة وسط الحجاج الملوّحين بالأعلام والمبتهجين.

وكان الحجاج قد احتشدوا في المكان منذ ساعات، وأقاموا مخيمات للمبيت، بينما عملت شاحنات على رشهم بالمياه لتبريدهم من الحرارة التي بلغت 30 درجة مئوية.

وعقب ارتجاله من العربة، صعد البابا إلى المنصة حاملًا صليبًا خشبيًا كبيرًا، يرافقه مجموعة من الشبان المؤمنين.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، وصلت مجموعات من الشبان الكاثوليك من جميع أنحاء العالم إلى روما، للمشاركة في احتفالهم الخاص بـ "اليوبيل". ومن المتوقع أن يزور هذا العام نحو 32 مليون شخص الفاتيكان، ضمن تقليد الحجّ المقدّس.