شاهد: زلزال عنيف يوقظ بركانًا نائمًا منذ 6 قرون في أقصى الشرق الروسي

صورة جوية لثوران بركان كراشينينيكوف في أقصى الشرق الروسي، على بُعد 200 كيلومتر من بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، الأحد 3 آب/أغسطس 2025
صورة جوية لثوران بركان كراشينينيكوف في أقصى الشرق الروسي، على بُعد 200 كيلومتر من بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، الأحد 3 آب/أغسطس 2025 حقوق النشر  Artem Sheldr via AP
حقوق النشر Artem Sheldr via AP
بقلم: يورونيوز
للمرة الأولى منذ 6 قرون، حرّك زلزال قوي ضرب أقصى الشرق الروسي بركان كراشينينيكوف، ليسجّل أول ثوران مسجل في تاريخه.

وقال فريق الاستجابة لثورات البراكين في منطقة كامتشاتكا إن سحابة الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع يتراوح بين 5000 و6000 متر، في حين طمأنت خدمات الطوارئ المحلية في بيانها بأن لا مناطق سكنية على مسار السحابة.

ويرتبط بركان كراشينينيكوف بالحزام البركاني الشرقي، ويقع على بُعد 200 كيلومتر من مركز الإقليم، مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

ورجّح العلماء أن الزلزال، الذي وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع وبلغت قوته 8.8 درجات، والهزات الارتدادية التي تلته، قد تسببت في إيقاظ البركان.

ويُعد هذا الزلزال الأقوى الذي تم تسجيله بعد الزلزال الذي وقع قبالة سواحل شمال شرق اليابان في مارس/آذار 2011، وبلغت قوته 9.1 درجات متسببًا في موجات تسونامي هائلة.

