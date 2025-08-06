Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

هل يتجنّب الجيش الإسرائيلي قتل المدنيين؟ إحصاء يظهر أرقاماً متفاوتة في إجابات المواطنين

ناشطون من اليمين الإسرائيلي يحملون العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة. الأربعاء 30 يوليو/ تموز 2025.
ناشطون من اليمين الإسرائيلي يحملون العلم الإسرائيلي خلال مظاهرة تدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة. الأربعاء 30 يوليو/ تموز 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

ينقسم الرأي العام أيضًا حول كيفية تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع عنف المستوطنين. بين اليهود، يرى 39% أن السلطات متساهلة للغاية مع المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بينما يرى 25% أن تطبيق القانون قاسٍ للغاية. بين عرب إسرائيل، يرى 55% أن الرد متساهل للغاية.

تظهر استطلاعات رأي شملت إسرائيليين من مختلف الأطياف ثقة أغلب اليهود الإسرائيليين في تقارير الجيش الإسرائيلي بشأن الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين وانتحار الجنود، في حين يعرب أغلبية العرب الإسرائيليين عن شكوكهم.

ويكشف استطلاع جديد أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي ونشرت نتائجه صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن انقسامات عميقة بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل حول قضايا رئيسية، بما في ذلك الحرب في غزة، وعنف المستوطنين، ومستوى الثقة في التقارير العسكرية.

شكوك لدى المجتمعات العربية

أظهر المؤشر لشهر يوليو/ تموز 2025 أن 78% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن الجيش يبذل جهودًا كبيرة لتجنب المعاناة غير الضرورية في غزة. في المقابل، يرى 66.5% من العرب الإسرائيليين أن إسرائيل قادرة على تخفيف معاناة الفلسطينيين، لكنها تختار عدم القيام بذلك.

وبالمثل، يثق معظم اليهود بتقارير الجيش الإسرائيلي بشأن الضحايا المدنيين الفلسطينيين بنسبة 70% وانتحار الجنود بنسبة 58.5%، بينما تُعرب غالبية العرب الإسرائيليين عن شكوكهم.

Related

عنف المستوطنين

ينقسم الرأي العام أيضًا حول كيفية تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع عنف المستوطنين. بين اليهود، يرى 39% أن السلطات متساهلة للغاية مع المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، بينما يرى 25% أن تطبيق القانون قاسٍ للغاية. بين عرب إسرائيل، يرى 55% أن الرد متساهل للغاية.

فيما يتعلق بالرد العسكري الإسرائيلي على الهجمات على الدروز في سوريا، قال 52.5% من المجيبين اليهود و44% من الدروز الإسرائيليين إن نطاق الرد كان مناسبًا. في حين أبدى معظم المجيبين العرب معارضتهم أو عدم يقينهم.

أظهر الاستطلاع أيضًا أن تزايد معاداة السامية في الخارج يؤثر على قرارات السفر: حيث أفاد 38% من الإسرائيليين بأنه أثر على اختيارهم لوجهتهم، بينما أفاد 18% بإلغاء خططهم تمامًا.

تراجع التفاؤل بمستقبل إسرائيل منذ يونيو/ حزيران. وأعرب 40% فقط من المشاركين عن تفاؤلهم بشأن الأمن القومي، و37% بشأن الديمقراطية، و28% بشأن الاقتصاد. ولا يزال التماسك الاجتماعي مصدر قلق لكلا المجتمعين، حيث لم يعرب سوى 23% عن تفاؤلهم إجمالًا.

عوامل عدة

تلعب عوامل عدة في هذه النتائج التي تتزايد النسب فيها في كل مجتمع عاماً تلو الآخر، ففي إسرائيل يصعد اليمين المتطرف بين اليهود مدعوماً بتصريحات للوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يدعوان بشكل مستمر لزيادة الضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية وتغيير الوضع القانوني في المسجد الأقصى وعدم السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة.

التصريحات نفسها وضعف التمثيل السياسي العربي في إسرائيل تتسبب في زيادة عدم الثقة بين الإسرائيليين العرب.

يبرز أيضاً اختلاف وجهات النظر بين العرب في قضايا تتعلق بسوريا مثلا حيث يرفض البعض التدخل أو دعم أي طرف في سوريا، بينما طالب عدد من الدروز أبرزهم شيخ العقل موفق الطريف بشنّ هجمات ضد قوات الحكومة السورية ودعم المقاتلين الدروز في السويداء.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

مقتل شخص على الأقل في أكبر حريق غابات هذا الصيف جنوب فرنسا

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم سوق العمل.. ما هي المهن المعرضة للخطر؟

خلفًا لأفيخاي أدرعي.. الكابتن إيلا تتولى رسميًا منصب المتحدثة العربية باسم الجيش الإسرائيلي