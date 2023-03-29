عرب إسرائيل يحيون الخميس الذكرى الـ47 "ليوم الأرض" بمسيرة مركزية في سخنين

يحيي عرب إسرائيل بعد ظهر الخميس ذكرى "يوم الأرض" بمسيرة مركزية في مدينة سخنين في الجليل الأسفل "لتجديد العهد للأرض"، بحسب ما أعلن منظمو الفعالية.

ودعت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، أعلى هيئة تمثيلية وحدوية للعرب، إلى "إحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض بمسيرة مركزية وحدوية يشارك فيها عشرات الآلاف في سخنين".

وقال رئيس اللجنة محمد بركة على موقع اللجنة إنّ "هذه المسيرة هي تجديد العهد للأرض وللوطن كي ندافع عن أولادنا وحياتنا وبيوتنا وعن وطننا الذي لا وطن لنا سواه".

وحذّر بركة من أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، لديها "مخطّطات تشكّل خطراً وتهديداً وجودياً بالنسبة لنا من خلال تشريعاتها وسياساتها".

وأضاف "وصل بهم الأمر لأن يقولوا إنّه لا يوجد شعب فلسطيني... وصل بهم الأمر لنشر عصابات مسلحة بالكامل في قرانا، في مدننا التاريخية".

ويحيي هذه الذكرى السنوية عادة الآلاف عبر المشاركة في تظاهرات شعبية حاملين الأعلام الفلسطينية. وتجوب هذه المسيرات بلدات شهدت مواجهات يوم الأرض الذي يحيي ذكرى كفاح أهالي دير حنا وعرابة وسخنين في الجليل الأسفل ضدّ أمر بمصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في سهل البطوف، وهو من أخصب الاراضي الزراعية.

ويومها، في 30 آذار/مارس 1976، إثر صدور أمر المصادرة، قامت هبّة شعبية قُتل فيها ستة فلسطينيين وأدّت الى تراجع إسرائيل عن مصادرة الأراضي.

ويقدّر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة وهم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم 17,5% من سكّان الدولة العبرية وهم يشكون التمييز، خصوصاً في مجالي الوظائف والاسكان.

من جهتها، تنظّم فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة وقفة جماهيرية ظهر الخميس لإحياء ذكرى يوم الأرض في "مخيّم ملكة" القريب من السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.