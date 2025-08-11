اعترفت إسرائيل باستهدافه.. مقتل الصحفي أنس الشريف يشعل غضباً دولياً واسعاً

أثار مقتل الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، ردود فعل غاضبة وواسعة على المستويين المحلي والدولي. وجاء استهدافه في قصف إسرائيلي مباشر على خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء، وسط حملة تحريض وتهديدات سابقة، ما أثار موجة إدانات حادة. كما تزامن الحادث مع اعتراف تل أبيب بقتله.

إدانات منظمات حقوقية وإعلامية دولية

أعربت لجنة حماية الصحفيين عن صدمتها وغضبها لاغتيال أنس الشريف وفريقه على يد القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن الحادثة تأتي في سياق حملة ممنهجة تسببت في مقتل المئات الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشارت اللجنة إلى أن القصف طال خيمة يستخدمها الصحفيون في ممارسة عملهم بحرية وأمان، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وعبر نادي الصحافة الأميركي عن حزنه العميق، واصفًا أنس الشريف بأنه صحفي مرموق كان مثالًا في نقل الحقيقة وسط أصعب الظروف، معتبراً أن مقتل أكثر من 200 صحفي في هذه الحرب يبرز حجم الخطر الذي يواجه الصحفيين.

وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" القصف الإسرائيلي، مؤكدة أنه استهداف متعمد ومتكرر لصحفيي الجزيرة، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ"الإعدامات الإسرائيلية للصحفيين".

مواقف رسمية عربية ودولية

عبّرت تركيا في بيان رسمي عن استنكارها الشديد للعملية، ووصفت استهداف الصحفيين بأنه تصرف همجي يهدف إلى إسكات صوت الإعلام ومنع العالم من متابعة جرائم الاحتلال في غزة.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانًا دانت فيه الحادثة واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، فيما وصف النائب البريطاني المستقل جيرمي كوربن قتل الصحفيين بمحاولة مقزّزة لطمس الحقيقة وكتمان الجرائم ضد الإنسانية.

كما أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم، ووصفت استهداف الصحفيين بأنه جريمة حرب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين.

ردود فعل فلسطينية غاضبة

نعت حركة حماس أنس الشريف ومحمد قريقع، ووصفت اغتيالهما بـ"الجريمة الوحشية التي تتجاوز كل حدود الفاشية والإجرام"، معتبرة أن استهداف الصحفيين وترهيب من تبقى منهم يمهد لجريمة كبرى يخطط الاحتلال لارتكابها، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك العاجل ووقف الانتهاكات.

كما نعت الجهاد الإسلامي الصحفييْن، ووصفت ما جرى بأنها "جريمة حرب شنيعة"، مشددة على أن "إسرائيل بدأت تجهيز مسرح جرائمها القادمة من خلال إسكات الصحفيين الذين يكشفون عن ممارساتها ومجازرها" وفق تعبير الحركة.

إسرائيل تُقرّ بقتل الصحفي أنس الشريف

في بيان نشره بعد الغارة، أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف أنس الشريف، واصفًا إياه بأنه "إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة"، وزاعمًا أنه كان قائد خلية في حركة حماس وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وسبق أن تعرض الشريف لحملة تحريض واسعة من إسرائيل بسبب تغطيته للحرب والتجويع في قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى الصحفيين في غزة

ارتفع عدد قتلى الصحفيين في غزة إلى 238 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، وسط حصار عسكري مكثف أودى بحياة أكثر من 61,430 فلسطينيًا، أغلبهم من النساء والأطفال، ومئات الآلاف من الجرحى.

وتدعو المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات المتواصلة، وممارسة ضغط فعال لوضع حد لاستهداف الصحفيين، وضمان حمايتهم، وإيقاف "جريمة الإبادة الجماعية" التي يعاني منها قطاع غزة.