تصعيد ميداني واسع في الضفة الغربية وغزة مع إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني

شهدت الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أمس الأحد، تصعيداً ميدانياً واسعاً، تخللته عمليات عسكرية، وارتفاع في وتيرة الاعتقالات، وتزايد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي وسط إجراءات مشددة في القدس.

وفاة شابين متأثرين بإصابتهما في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب محمد جهاد مسالمة "25 عاماً" متأثراً بإصابته البالغة التي تعرض لها مساء السبت في مدينة دورا بمدينة الخليل، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عملية اقتحام في المنطقة عقب صلاة التراويح، وأطلقت خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مسالمة في منطقة البطن قبل أن يفارق الحياة في مستشفى الأهلي.

وفي بلدة الظاهرية جنوب الخليل، شيّع الأهالي جثمان الشاب تامر إسماعيل قيسية "19 عاماً" الذي توفي بعد أيام من إصابته خلال حادث إطلاق نار قرب بلدة يطا، في ظل استمرار التوتر الأمني في المدينة.

حملات اعتقال تمتد إلى عدة محافظات

واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت ما لا يقل عن 24 فلسطينياً خلال ساعات الليل وفجر الأحد، وشملت الاعتقالات فتاة من قرية عراق التاية شرقي نابلس، وعدداً من الشبان في بلدة بيتا، إضافة إلى إعادة توقيف الأسير المحرر درويش أبو حليمة من مخيم بلاطة للاجئين.

وفي قلقيلية، نفذت القوات حملة مداهمات في بلدة جيوس أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً، فيما مُنع السكان من التوجه لأداء صلاة الفجر في بلدة النبي إلياس، كما سُجلت اعتقالات أخرى في بيت لحم ورام الله ومخيم الفوار.

أما في القدس، فقد بقي المسجد الأقصى مغلقاً أمام المصلين لليوم الثاني، بعد قرار القوات الإسرائيلية منع الدخول إليه بدعوى "حالة الطوارئ"، وشهد يوم السبت إخلاء المصلين من ساحات المسجد ومنع إقامة صلاتي العشاء والتراويح، ما أثار حالة من التوتر في محيط البلدة القديمة.

اعتداءات متصاعدة للمستوطنين في الضفة

بالتوازي مع حملة الاعتقالات، تواصلت اعتداءات المستوطنين الاسرائيليين في عدة مناطق من الضفة الغربية، حيث هاجمت مجموعات منهم منازل فلسطينية في منطقة الخالدية بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتدت على الأهالي، فيما لاحقت مجموعات أخرى رعاة الأغنام واقتحمت منازل في المنطقة ذاتها.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية حارس وحولت أحد المنازل إلى نقطة عسكرية بعد إخلاء سكان، كما أصيب فلسطينيان في اعتداءين منفصلين نفذهما مستوطنون في قرية رمون شرق رام الله، وفي منطقة حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

غارات على غزة وإغلاق شامل للمعابر

في قطاع غزة، نفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق شرقية من مدينة غزة ومدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف حيي التفاح والزيتون، وأسفرت الهجمات عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، وفق مصادر محلية.

وفي سياق متصل، استمر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، بما فيها معبر رفح، لليوم الثاني، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل دخول المساعدات، كما شملت الإجراءات إغلاق عدد من المعابر في الضفة الغربية، في ظل التوتر الإقليمي المرتبط بالعمليات العسكرية الجارية ضد إيران.