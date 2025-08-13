بزشكيان يسخر من نتنياهو: "يا لها من أوهام"

اعلان

سخر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن أعلن الأخير أن إسرائيل ستساعد إيران في معالجة أزمة المياه بمجرد "انهيار" نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال بزشكيان: "نظام حرم شعب غزة من الماء والغذاء يريد أن يجلب الماء لشعب إيران؟ يا لها من أوهام!".

نتنياهو يسلط الضوء على أزمة المياه الإيرانية

وجاءت تصريحات بزشكيان رداً على رسالة مصورة نشرها نتنياهو، يوم الثلاثاء، موجهة إلى الشعب الإيراني، أشار فيها إلى مشاكل إيران العميقة، بما في ذلك ندرة المياه، مستشهداً بتعليق سابق للرئيس الإيراني: "لدينا مشاكل مع المياه والكهرباء والمال والتضخم – أين لا نواجه مشكلة؟ لن يكون هناك ماء في السدود بحلول سبتمبر أو أكتوبر". وأضاف نتنياهو: "إنه على حق. كل شيء ينهار".

ووعد نتنياهو بأن "حالما تتحرر بلادكم، سيهرع أفضل خبراء المياه الإسرائيليون إلى كل مدينة إيرانية حاملين التكنولوجيا المتطورة والمعرفة اللازمة".

اتهامات للقيادة الإيرانية

اتهم نتنياهو القيادة الإيرانية بـ "فرض الاستبداد والفقر" على مواطنيها، وتحويل مئات المليارات من الدولارات إلى حماس وحزب الله والحوثيين، بدلاً من تلبية الاحتياجات المحلية. ودعا الإيرانيين إلى "الخروج إلى الشوارع ومواجهة الاستبداد، والمطالبة بالعدالة"، قائلاً: "لا تدعوا هؤلاء الملالي المتعصبين يفسدون حياتكم لدقيقة أخرى. أنتم لستم وحدكم. إسرائيل تقف معكم، والعالم الحر بأسره يقف معكم".

وأشار نتنياهو إلى "إنجازات إسرائيل المائية"، مؤكداً أن "البلاد تعيد تدوير 90% من مياه الصرف الصحي – وهو أعلى معدل في العالم – وتعد رائدة في تكنولوجيا تحلية المياه". وأضاف: "في هذا الحر القاسي، ليس لديكم حتى مياه نظيفة وباردة لتقدموها لأطفالكم. يا لها من نفاق، ويا لها من استخفاف بالشعب الإيراني".

التعليم والمبادرات المائية

وتطرق نتنياهو إلى إطلاقه قبل نحو عقد من الزمن قناة على تلغرام باللغة الفارسية لتعليم إدارة المياه، والتي جذبت بسرعة 100 ألف متابع، مؤكداً أن "العطش إلى الماء في إيران لا يضاهيه سوى العطش إلى الحرية".

وختم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه بالاستشهاد بالقول الشهير لهرتزل: "إذا أردتم ذلك، فهو ليس حلماً"، مضيفاً: "إذا أردتم ذلك، فإن إيران الحرة ليست حلماً. حان الوقت للتحرك. حان وقت الكفاح من أجل الحرية".

وجاءت تصريحات نتانياهو بعد شهرين فقط من حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً في حزيران/يونيو، بدأتها الدولة العبرية بضربات طالت خصوصا منشآت نووية وعسكرية. وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين ومئات الأشخاص في إيران.

ومن جانبها أبلغت إسرائيل عن مقتل 30 مدنياً.