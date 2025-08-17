في طريقها من إسرائيل إلى الولايات المتحدة.. السلطات اليونانية تصادر نصف طن من القات في مطار أثينا

عثرت سلطات الجمارك في مطار أثينا "الفثيريوس فينيزيلوس" على نصف طن من مخدر القات وصادرته، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للإيرادات العامة يوم الأحد.

المخدر المعروف باسم "الكوكايين الطبيعي"، يشتق من نبتة كاثا إيدوليس، ويُزرع في القرن الأفريقي وجنوب شبه الجزيرة العربية والساحل الشرقي لأفريقيا. ويُصنف كأحد المواد ذات التأثير العقلي المسببة للإدمان.

وكانت الشحنة المخبأة داخل أربعة صناديق شحن مصرح عنها على أنها تحتوي على ستائر وأقمشة وأغطية، قادمة من إسرائيل ومتجهة إلى الولايات المتحدة.

Μέρος της ποσότητας που κατασχέθηκε ΑΑΔΕ

وأوضحت السلطات أن عملية التفتيش جرت بشكل عشوائي في مستودع التخزين المؤقت بالمطار، حيث تم العثور على الطرود المخبأة وبداخلها أوراق القات المجففة والتي تزن نحو نصف طن.

وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي مليون وخمسمئة ألف يورو، لتصبح بذلك أكبر كمية من هذا المخدر تُضبط في المطار، بعد عملية سابقة عام 2014 أسفرت عن مصادرة 458 كيلوغرامًا، وأخرى أصغر عام 2022 بلغت 34 كيلوغرامًا.