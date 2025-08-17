ترامب يتحدث عن "تقدم كبير" مع روسيا.. وويتكوف يكشف: موسكو قدمت "تنازلات" بشأن مناطق أوكرانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد 17 آب/أغسطس عن تحقيق "تقدم كبير" في ما يتعلق بروسيا، وذلك عقب القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة في قاعدة عسكرية بولاية ألاسكا. القمة هي الأولى بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتركّزت على البحث في سبل إنهاء الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا عام 2022.

قمة ألاسكا ومواقف أولية

ورغم أن اللقاء لم يسفر عن اتفاق ملموس، فإن ترامب أكد عبر منصته "تروث سوشال" حصول "تقدم كبير حول روسيا"، مضيفا :"ترقبوا الأخبار"، من دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية.

من جهته، كشف المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الذي شارك في القمة، أن موسكو أبدت استعداداً لتقديم "تنازلات" تتعلق بمناطق أوكرانية سبق أن أعلنت ضمها. ويتعلق الأمر – وفق الترجيحات – بمناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي لم تسيطر عليها روسيا بشكل كامل، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

اجتماع مرتقب في البيت الأبيض

ويستضيف ترامب في البيت الأبيض الاثنين قمة موسعة تضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته. وسيشكل ملف "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا محوراً أساسياً في المناقشات، بعد أن أشار ويتكوف إلى أن ترامب وبوتين توافقا خلال قمة ألاسكا على ترتيبات أمنية وصفها بأنها "تغير المعادلة" في النزاع.

من وقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل

اللافت أن ترامب تخلّى عقب اجتماعه مع بوتين عن مطلبه السابق بوقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا، إذ بات يرى أن الخيار الأمثل هو العمل على إبرام اتفاق سلام شامل يضع حداً نهائياً للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي مطلع 2022. ويتطلع ويتكوف إلى أن يكون اجتماع البيت الأبيض "مثمراً"، قائلاً في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أنا متفائل بأننا سنتوصل إلى توافق فعلي، وسنتمكن من العودة إلى الروس للدفع قدماً بهذا الاتفاق وإنجازه".

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فأكد في مقابلة مع قناة "إن بي سي" أن خيار وقف إطلاق النار "لم يُسحب" من الطاولة، لكنه أوضح أن الهدف الرئيسي يبقى إنهاء الحرب. وحذّر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام ستكون له "تداعيات"، ليس فقط استمرار الحرب بل أيضاً استمرار العقوبات المفروضة على موسكو مع احتمال فرض عقوبات إضافية.