حماس أكدت رفضها خطة إسرائيل لإجلاء سكان غزة: تشكل موجة جديدة من الإبادة والتهجير

مساعدات إنسانية تُنقل جواً إلى الفلسطينيين فوق النصيرات، وسط قطاع غزة، الأحد 17 أغسطس/آب 2025. حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
انتقدت حركة حماس خطة إسرائيل لنقل سكان مدينة غزة نحو الجنوب، معتبرة أنها تمثل "موجة جديدة من الإبادة والتهجير"، فيما أعلنت تل أبيب عبر وحدة "كوغات" أنها ستدخل خياماً ومعدات إيواء بعد فحص أمني للمساعدات.

اعتبرت حركة حماس الأحد 17 آب/أغسطس أن خطة إسرائيل لنقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب عبر نصب خيام ومراكز إيواء مؤقتة تمثل "موجة جديدة من الإبادة والتهجير" بحق مئات الآلاف من المدنيين.

وقالت الحركة في بيان إن نشر الخيام تحت غطاء إنساني هو "خداع فاضح" يهدف إلى "التغطية على جريمة وحشية تستعد قوات الاحتلال لتنفيذها"، مؤكدة أن ما يجري ليس سوى محاولة لدفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي.

استعدادات إسرائيلية لنقل المدنيين

في المقابل، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (COGAT) أن إسرائيل ستستأنف اعتباراً من يوم غد تزويد قطاع غزة بالخيام ومعدات الإيواء، في إطار خطة الجيش لإجلاء المدنيين من مناطق القتال إلى الجنوب.

وأضافت أن المساعدات ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم بعد "فحص أمني شامل"، مؤكدة أن الخطوة تتم "وفق توجيهات القيادة السياسية" لحماية المدنيين. وتُعد COGAT الذراع الإسرائيلية الرسمية لتنسيق الشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خطة نتنياهو لإنهاء الحرب

قبل نحو أسبوعين، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني المصغر اعتمد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب في غزة، تشمل: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الرهائن، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإنشاء إدارة مدنية جديدة لا تتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وأكد نتنياهو أنه "لا خيار سوى إكمال المهمة" وهزيمة حماس لتحرير الرهائن المحتجزين لديها، موضحاً أن الهجوم الجديد يهدف إلى تفكيك آخر معاقل الحركة.

وبحسب التعليمات الحكومية، طلب من الجيش الاستعداد للسيطرة على مدينة غزة حيث يُقدر وجود نحو مليون مدني، على أن يتم توجيههم للنزوح نحو الجنوب.

الجيش الإسرائيلي: استمرار عمليات إنزال المساعدات

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه واصل بالتعاون مع تسع دول أجنبية عمليات إنزال المساعدات الإنسانية جواً فوق غزة، موضحاً أنه جرى إسقاط 161 حزمة مساعدات غذائية خلال الساعات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن دولاً عدة شاركت في العملية بينها الأردن، الإمارات، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، الدنمارك وإندونيسيا، لافتاً إلى أن كوبنهاغن وجاكرتا شاركتا للمرة الأولى في هذه العمليات.

وأكد الجيش أنه سيواصل العمل على تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع بالتعاون مع المجتمع الدولي، نافياً ما وصفه بـ"المزاعم الكاذبة حول تجويع متعمّد في غزة".

