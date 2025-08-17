"خططوا لمهاجمة مواقع حساسة".. إيران: مقتل مسلحين من "أنصار الفرقان" بعملية أمنية في سيستان وبلوشستان

أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد 17 آب/أغسطس 2025، مقتل عدد من المسلحين المنتمين إلى جماعات مصنّفة "إرهابية" في عملية أمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

اعلان اعلان

مقتل 7 مسلحين في زابل

قال مساعد محافظ سيستان وبلوشستان وقائمقام مدينة زابل الخاصة، علي ولايتي بور، إن سبعة عناصر من جماعة "أنصار الفرقان" قُتلوا فجر الأحد خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن، بعدما كانوا يخططون لمهاجمة مواقع حساسة ومقرات عسكرية وأمنية في منطقة سيستان.

وأوضح ولايتي بور في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن الخلية كانت مزوّدة بأسلحة ومعدات متطورة، وقد تم رصدها في الساعات الأولى من الصباح، لتبدأ عملية أمنية واسعة بمشاركة مقر الشهيد هراتي التابع لقوات التعبئة (البسيج) في نيمروز، ووحدات الشرطة في مدينتي زابل ونيمروز، وبدعم شعبي من الأهالي. وأسفرت العملية عن القضاء على المجموعة الإرهابية وضبط كميات من الأسلحة والذخائر وسيارة كانت بحوزتها، من دون تسجيل إصابات في صفوف القوات الإيرانية.

بيان الحرس الثوري

وفي سياق متصل، أعلن مقر "القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني عن "مقتل 6 إرهابيين واعتقال اثنين آخرين خلال اشتباكات شمال محافظة سيستان وبلوشستان".

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة "إرنا" أن قوات الحرس الثوري، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، تمكنت من تحديد وتفكيك مخبأين للمسلحين في شمال وجنوب المحافظة.

وأضاف أن المسلحين الذين قُتلوا كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية وتخريبية، بينما عُثر بحوزة المعتقلين على نحو 25 كيلوغراماً من المتفجرات وعدد من القنابل الجاهزة للتفجير.

اضطرابات في المحافظة

وتُعد محافظة سيستان وبلوشستان من أكثر مناطق إيران اضطراباً، وتقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان. ويقطنها عدد كبير من البلوش، ومعظمهم من المسلمين السنة، في بلد تسوده الغالبية الشيعية. وغالباً ما تشهد المحافظة مواجهات بين القوات الإيرانية وجماعات مسلحة أبرزها "جيش العدل" و"أنصار الفرقان"، اللتان تتخذان من الأراضي الباكستانية قاعدة لعملياتهما.

وكانت جماعة "أنصار الفرقان" قد تبنّت في العام الماضي هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل عنصر من الشرطة في سيستان وبلوشستان، بينما تبنت "جيش العدل" في السنوات الأخيرة عدة هجمات دامية، بينها هجوم الشهر الماضي على محكمة في المحافظة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه العمليات بعد يوم واحد من مقتل شرطي في تبادل لإطلاق النار بالمحافظة، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.