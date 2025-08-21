Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الشرطة البرازيلية تكشف رسائل تُظهر محاولة بولسونارو الفرار وطلب اللجوء في الأرجنتين

رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يصل إلى المستشفى في برازيليا، 16 أغسطس/آب 2025
رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يصل إلى المستشفى في برازيليا، 16 أغسطس/آب 2025 حقوق النشر  AP Photo/Eraldo Peres
حقوق النشر AP Photo/Eraldo Peres
بقلم: Euronews
نشرت في
شارك محادثة
اتهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو ونجله إدواردو بعرقلة سير العدالة، بعدما عثرت على رسائل تكشف محاولته طلب اللجوء في الأرجنتين.

كشفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عن أدلة جديدة تُظهر أن الرئيس السابق جايير بولسونارو كان يخطط للفرار إلى الأرجنتين وطلب اللجوء السياسي من حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

ويأتي هذا التطور بينما يواجه بولسونارو محاكمة أمام المحكمة العليا بتهمة التورط في محاولة انقلاب مزعومة، في وقت فتحت الشرطة قضية إضافية ضده وضد نجله إدواردو، بتهمة عرقلة سير العدالة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.

طلب لجوء سياسي مؤرّخ

بحسب تقرير الشرطة المكوّن من 170 صفحة، صاغ بولسونارو في 10 شباط/فبراير 2024 رسالة رسمية يطلب فيها اللجوء السياسي من الأرجنتين. وقد احتفظ بالوثيقة بعد يومين فقط من قيام السلطات بتفتيش منزله ومكتبه في إطار التحقيق في "مؤامرة الانقلاب".

وجاء في نص الرسالة: "أنا، جايير ميسياس بولسونارو، أطلب اللجوء السياسي من سعادتكم في جمهورية الأرجنتين، بموجب نظام عاجل، حيث أجد نفسي في حالة اضطهاد سياسي في البرازيل وأخشى على حياتي".

وتشير التحقيقات إلى أن هذه الخطوة تزامنت مع مكوث بولسونارو ليلتين في السفارة المجرية في برازيليا، وهو ما أثار تكهنات واسعة بأنه كان يحاول تجنّب الاعتقال.

Argentine President Javier Milei speaks during the opening ceremony of the Rural Society's annual exposition in Buenos Aires, 26 July, 2025
Argentine President Javier Milei speaks during the opening ceremony of the Rural Society's annual exposition in Buenos Aires, 26 July, 2025 AP Photo

وتقول الشرطة إن خطة اللجوء إلى الأرجنتين ليست سوى جزء من سلسلة محاولات لعرقلة العدالة. ووفق التقرير، تجاهل بولسونارو شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وسمح بنشر رسائل ومضامين إعلامية عبر حلفائه تهدف إلى "ضرب المؤسسات الديمقراطية البرازيلية مباشرة، وخصوصًا المحكمة العليا والكونغرس".

رسائل مع إدواردو بولسونارو

التحقيقات كشفت أيضًا عن مراسلات بين بولسونارو ونجله إدواردو، تبيّن سعيهما للتأثير على مجريات التحقيقات عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ففي إحدى الرسائل، كتب إدواردو لوالده: "لن يكون لديك الوقت لقلب الموقف إذا قرر الرجل هناك أن يدير ظهره لك. كل شيء حساس للغاية".

وفي رسالة أخرى، أكد أنه حصل "بصعوبة بالغة" على دعم من الحكومة الأميركية، معتبرًا أن الضغوط التي مارسها ترامب تشكّل "الفرصة الوحيدة" أمام والده لتجنّب السجن. وفي 10 تموز/يوليو كتب إدواردو: "أقوى رجل في العالم يقف إلى جانبك. لقد قمنا بدورنا".

Eduardo Bolsonaro, the son of Brazil's former President Jair Bolsonaro, on stage at the Conservative Political Action Conference in Buenos Aires, 4 December, 2024
Eduardo Bolsonaro, the son of Brazil's former President Jair Bolsonaro, on stage at the Conservative Political Action Conference in Buenos Aires, 4 December, 2024 AP Photo

محاكمة الانقلاب

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، حكمها في قضية محاولة الانقلاب بين 2 و12 أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن بولسونارو وعددًا من حلفائه كانوا يقودون "منظمة إجرامية" خططت لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصلت إلى حد وضع خطط لاغتيال الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.

أما مسألة طلب اللجوء إلى الأرجنتين، فستُعالج في ملف منفصل عن المحاكمة الجارية، ولن تكون جزءًا من الحكم المنتظر.

المصادر الإضافية • AP

