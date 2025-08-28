Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
بعد تحقيقات في التجسس العسكري.. تركيا تعتقل مسؤولين تنفيذيين في شركة دفاعية

دبابة ليوبارد 1 تابعة للجيش التركي تمر عبر ميدان اختبار في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة عريفي الغربية في تركيا، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
دبابة ليوبارد 1 تابعة للجيش التركي تمر عبر ميدان اختبار في قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة عريفي الغربية في تركيا، الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت مجموعة "أسان" بيانًا نفت فيه تقارير عن تلقيها معلومات سرية حول مشتريات الجيش التركي، ووصفتها بأنها "جزء من حملة تشهير".

اعتقلت السلطات التركية مالك ومدير عام مجموعة "آسان"، وهي شركة دفاع وبناء، في إطار تحقيق بالتجسس العسكري.

وأوضح مكتب المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، أن الرجلين - وهما مالك الشركة أمين أونر ومديرها العام غوركان أوكوموش - محتجزان للاشتباه في قيامهما بالتجسس العسكري والانتماء إلى شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.

وأضاف مكتب المدعي العام أن عمليات التفتيش مستمرة في منزلي الرجلين ومكاتبهما، بينما وُضعت عشر شركات تابعة لمجموعة أسان تحت إدارة أمين من قِبل صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF).

وأعلن مكتب المدعي العام أن "التحقيق مستمر في اتجاهات متعددة".

نفي من الشركة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت مجموعة "أسان" بيانًا نفت فيه تقارير عن تلقيها معلومات سرية حول مشتريات الجيش التركي، ووصفتها بأنها "جزء من حملة تشهير".

أنكر غولن، الذي توفي العام الماضي، أي تورط له في انقلاب عام 2016، إلا أن حركته صنفتها تركيا جماعة إرهابية، ومنذ ذلك الحين، تم تفكيكها بشكل منهجي داخل البلاد.

تأسست شركة "أسان" عام 1989، وتعمل في قطاعات الدفاع والبناء والخدمات اللوجستية والطاقة، وتوسعت في السنوات الأخيرة لتشمل إنتاج ذخائر المدفعية ومكونات الطائرات المسيرة. ويعمل بها أكثر من ألف موظف، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

وثائق لأمن الدولة

وفي إطار التحقيق نفسه، سُجن عصمت سيحان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الدفاع التركية MKE، والذي عمل لاحقًا مستشارًا قانونيًا لـ "أسان"، على ذمة المحاكمة بتهمة "الحصول على وثائق أمن الدولة عن طريق الاحتيال"، وفقًا لقناة NTV المحلية.

وعقب اعتقال سيحان يوم الأحد، نفت مجموعة "أسان" التقارير الإعلامية التي أفادت بتلقيها معلومات سرية حول مشتريات الجيش التركي.

وقالت المجموعة يوم الثلاثاء: "جميع الادعاءات بأن مجموعة أسان حصلت أو اطّلعت بشكل غير قانوني على وثائق سرية لوزارة الدفاع أو القوات المسلحة لا أساس لها من الصحة، وهي جزء من حملة تشهير تهدف إلى تشويه سمعتنا".

أوكوموش هو الرئيس السابق لمعهد "توبيتاك ساجي"، وهو معهد أبحاث دفاعي حكومي يُطوّر الذخائر وأنظمة الصواريخ.

توسيع استثمارات الشركة

رغم التحقيقات، أعلنت الشركة في مايو/ أيار الماضي عن استحواذها على شركة "دينا فلو تكنولوجيز"، وهي شركة جنوب أفريقية متخصصة في تقنيات صمامات القنابل متعددة الأغراض، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز قدراتها الهندسية والتصنيعية.

تُعرف "دينا فلو" بأنها واحدة من الشركات القليلة عالميًا المتخصصة في تطوير وإنتاج صمامات الأهداف الصلبة والقربية للقنابل متعددة الأغراض.

