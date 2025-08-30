الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن للتراجع: انتقادات لقرار حظر تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين يخططون للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

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وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تصريحات أدلت بها من كوبنهاغن عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل: "نطلب جميعاً بإلحاح أن يُعاد النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي".

بدوره، قال وزير خارجية الدانمارك لارس لوكا راسموسن إن بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن "ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية". وتابع أن "إسرائيل تدمر حل الدولتين".

وكانت واشنطن قد أعلنت، مساء الجمعة، قرارها إلغاء ورفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قبل أسابيع من موعد انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة التي تخطط خلالها فرنسا للمضي في إجراءات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن استنكاره للقرار الأميركي، قائلاً من كوبنهاغن إن "مقر الأمم المتحدة هو مكان حيادي.. حرم مكرّس لخدمة السلام"، مؤكداً أن "حضور الجمعية العامة يجب ألا يخضع لأي قيود".

كما انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ كزافييه بيتيل القرار الأميركي، قائلاً: "يجب أن نتمكن من مناقشة الأمور معاً. لا يمكن أن نكون رهائن". واقترح عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تقارب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض بشدة فكرة قيام دولة فلسطينية وتسعى إلى وضع السلطة الفلسطينية في خانة واحدة مع حركة حماس في غزة.

في السياق، كشف مسؤول في الخارجية الأميركية، السبت، أن نحو 80 مسؤولاً فلسطينياً، بينهم الرئيس محمود عباس، أُدرجوا ضمن قائمة الممنوعين من الحصول على تأشيرات لدخول الأراضي الأميركية، مؤكداً أن الإجراء سيُطبق بشكل كامل قبل انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة.

ويُعد هذا الملف من القضايا النادرة التي وحّدت مواقف قادة الاتحاد الأوروبي، حيث أبدى وزراء خارجية الدول الـ27 في اجتماع كوبنهاغن موقفاً مشتركاً إزاء رفض القرار الأميركي، رغم خلافاتهم المستمرة منذ أشهر حول كيفية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الوضع الإنساني المتدهور في غزة.