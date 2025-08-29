الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطرة" ويستعيد رفات رهينتين من القطاع

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة التي كانت سارية في بعض مناطق قطاع غزة لن تشمل ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا (الجمعة) منطقة مدينة غزة، والتي وصفها بأنها ستُعتبر من الآن فصاعدًا "منطقة قتال خطرة".

وزعم أدرعي أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة"، بالتوازي مع استمرار المناورات البرية والعمليات الهجومية ضد ما وصفها بـ"المنظمات الإرهابية في القطاع"، في إطار مساعيه لـ"حماية مواطني إسرائيل".

وأضاف أن قوات الجيش "تواصل القتال وتوجيه ضربات قوية لحركة حماس والفصائل الأخرى"، معتبرًا أن الحركة "انتقلت من مرحلة التنظيم العسكري إلى أسلوب حرب العصابات"، متوعدًا بـ"هزيمتها في هذا المجال أيضًا".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش بدأ "العمليات التمهيدية والمراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية "تعمل حاليًا بقوة على أطراف المدينة"، وأن العمليات ستتوسع "لتوجيه ضربات أعمق" حتى "إعادة جميع المختطفين وتفكيك حركة حماس عسكريًا وسلطويًا".

نتنياهو: حملة إعادة الرهائن مستمرة

أكّد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنّ قواته عثرت على جثة الرهينة إيلان فايس، إلى جانب بقايا رهينة آخر لم تُكشف هويته بعد، وذلك خلال عمليات في قطاع غزة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم تعازيه قائلاً: "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أبعث أنا وزوجتي بأحرّ التعازي إلى العائلات المكلومة ونتقاسم معهم هذا الحزن العميق". وأضاف أن "الحملة لإعادة جميع الرهائن مستمرة بلا توقف. لن نرتاح ولن نصمت حتى نعيد جميع الرهائن إلى بيوتهم، أحياءً كانوا أم من القتلى".

المجاعة تفتك بالقطاع

على الصعيد الإنساني، حذرت رئيسة برنامج الأغذية العالمي من انتشار المجاعة في جميع أنحاء قطاع غزة في حال عدم وقف إطلاق النار.

في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من غير المعقول تعرض المدنيين في غزة لجولة أخرى من التصعيد المميت، مؤكدا أن توسيع العمليات العسكرية في غزة سيكون له عواقب مدمّرة.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن تكثيف العملية العسكرية سيجبر نحو مليون شخص على النزوح القسري.

الأونروا تحذر من خطر العملية البرية على المدنيين في غزة

من جانبه، أفاد الدفاع المدني في غزة الجمعة عن مقتل 33 شخصا في القطاع منذ الفجر.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط الدولية والمحلية على إسرائيل لإنهاء الحرب، أعلن الجيش الخميس أنّ قواته "تواصل عملياتها" في جميع أنحاء قطاع غزة.

والأربعاء، أكد أن إخلاء مدينة غزة من سكانها "أمر لا مفر منه" بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق من آب/أغسطس خطة للسيطرة عليها.