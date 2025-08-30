الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في ضربة إسرائيلية.. ويتوعّدون بـ"الثأر"

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، مقتل رئيس وزراء الحكومة التابعة لها في صنعاء، أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة اليمنية يوم الخميس الماضي، مؤكدة تكليف محمد أحمد مفتاح بتسيير مهام رئاسة الوزراء مؤقتًا.

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وقالت الجماعة، في بيان رسمي بثّته قناة "المسيرة"، إن القصف الإسرائيلي استهدف اجتماعًا حكوميًا اعتياديًا كان مخصصًا لتقييم أداء الحكومة خلال العام الماضي. وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة لعدد من المسؤولين، مؤكدة أنهم يتلقون العلاج تحت إشراف طبي.

وشددت الجماعة على أن مؤسساتها "ستواصل عملها وتقديم الخدمات للشعب اليمني، مهما بلغت الخسائر"، متعهدة بمواصلة ما وصفته بـ"دعم أبناء غزة وبناء وتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة التحديات والأخطار".

الحوثيون يتوعّدون بـ"الثأر"

توعّد الحوثيون إسرائيل بـ"الثأر"، وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصوّرة: "نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر"، مضيفا متوجها الى الدولة العبرية "تنتظركم أياما سوداوية".

ودعا "جميع المواطنين حول العالم الى الابتعاد وعدم التعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني"، و"جميع الشركات" في إسرائيل "للمغادرة قبل فوات الأوان".

الغارات الإسرائيلية

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، تنفيذ "هجوم دقيق" استهدف ما وصفه بموقع عسكري يضم قيادات بارزة في جماعة الحوثي، بينهم رئيس الأركان محمد الغماري ووزير الدفاع محمد العاطفي. وأوضح المتحدث باسم الجيش أن العملية استندت إلى "معلومات استخباراتية دقيقة".

لاحقًا، نفى قياديون حوثيون مقتل الغماري أو العاطفي.

من جهته، قال الغماري، إن الغارات الإسرائيلية "لن تمر دون عقاب"، مضيفًا أن "التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن وغزة دليل على العجز والفشل في تحقيق أهدافه منذ نحو عامين". وتوعد بردّ وصفه بـ"التصعيدي"، مؤكدًا استمرار دعم حركته لقطاع غزة "مهما بلغت التضحيات".

غارات سابقة وتصعيد مستمر

تأتي هذه الغارات بعد أيام من قصف إسرائيلي استهدف، الأحد الماضي، محطة وقود ومحطة لتوليد الكهرباء والمجمع الرئاسي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 92 آخرين، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في العاصمة اليمنية.

ويواصل الحوثيون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، في ما يقولون إنه دعم للفلسطينيين في قطاع غزة. وردّت إسرائيل خلال الأشهر الماضية بسلسلة من الضربات الجوية على مواقع ومنشآت مرتبطة بالجماعة في صنعاء ومناطق أخرى داخل اليمن.