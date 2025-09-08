فيديو - استنفار أمني إسرائيلي بعد مقتل 6 على الأقل في إطلاق نار بالقدس

اعلان

وأوضحت الشرطة في بيان أن مطلقي النار أصابوا المواطنين أثناء انتظارهم عند موقف الحافلات، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المهاجمين صعدا أيضًا إلى حافلة مزدحمة وأطلقوا النار بداخلها.

وأضاف البيان أن ضابط أمن ومدنيًا كانا في مكان الحادث أطلقا النار على المهاجمين الاثنين وقتلهما.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة انتشارًا أمنيًا واسعًا شمل عناصر ومروحيات تحلق فوق المكان، في حين وصل المئات من قوات الأمن إلى الموقع للبحث عن مهاجمين إضافيين أو متفجرات محتملة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يقوم بمحاصرة القرى الفلسطينية في ضواحي مدينة رام الله القريبة بالضفة الغربية، مع تشديد الإجراءات الدفاعية ردًا على الهجوم.

وكان الحادث قد وقع عند تقاطع رئيسي في المدخل الشمالي للقدس، على طريق يؤدي إلى المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، ما أثار حالة هلع كبيرة، إذ أظهرت لقطات عشرات الأشخاص يفرون من موقف الحافلات.

وذكر المسعفون أن الفوضى سادت المنطقة، مع وجود جرحى فاقدين للوعي على الطريق والرصيف بالقرب من موقف الحافلات، وتناثر الزجاج المكسور بشكل واسع على الأرض.

من جهتها، باركت حركة حماس العملية دون أن تعلن المسؤولية عنها، ووصفتها بأنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا".

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة وحتى يوليو الماضي، قُتل 49 إسرائيليًا على الأقل في عمليات نفذها فلسطينيون في إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.