فيديو - استنفار أمني إسرائيلي بعد مقتل 6 على الأقل في إطلاق نار بالقدس

عناصر من مصلحة الإنقاذ في موقع هجوم إطلاق نار نفذه مسلحان فلسطينيان، أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين عند موقف حافلات في القدس، يوم الاثنين، 8 سبتمبر 2025. حقوق النشر  Mahmoud Illean/ AP
عناصر من مصلحة الإنقاذ في موقع هجوم إطلاق نار نفذه مسلحان فلسطينيان، أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين عند موقف حافلات في القدس، يوم الاثنين، 8 سبتمبر 2025. حقوق النشر  Mahmoud Illean/ AP
حقوق النشر Mahmoud Illean/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

استنفرت الشرطة الإسرائيلية في موقع عملية إطلاق النار بالقدس، التي وقعت عند تقاطع مزدحم وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأوضحت الشرطة في بيان أن مطلقي النار أصابوا المواطنين أثناء انتظارهم عند موقف الحافلات، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المهاجمين صعدا أيضًا إلى حافلة مزدحمة وأطلقوا النار بداخلها.

وأضاف البيان أن ضابط أمن ومدنيًا كانا في مكان الحادث أطلقا النار على المهاجمين الاثنين وقتلهما.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة انتشارًا أمنيًا واسعًا شمل عناصر ومروحيات تحلق فوق المكان، في حين وصل المئات من قوات الأمن إلى الموقع للبحث عن مهاجمين إضافيين أو متفجرات محتملة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يقوم بمحاصرة القرى الفلسطينية في ضواحي مدينة رام الله القريبة بالضفة الغربية، مع تشديد الإجراءات الدفاعية ردًا على الهجوم.

Related

وكان الحادث قد وقع عند تقاطع رئيسي في المدخل الشمالي للقدس، على طريق يؤدي إلى المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية، ما أثار حالة هلع كبيرة، إذ أظهرت لقطات عشرات الأشخاص يفرون من موقف الحافلات.

وذكر المسعفون أن الفوضى سادت المنطقة، مع وجود جرحى فاقدين للوعي على الطريق والرصيف بالقرب من موقف الحافلات، وتناثر الزجاج المكسور بشكل واسع على الأرض.

من جهتها، باركت حركة حماس العملية دون أن تعلن المسؤولية عنها، ووصفتها بأنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا".

وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة وحتى يوليو الماضي، قُتل 49 إسرائيليًا على الأقل في عمليات نفذها فلسطينيون في إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة.

شارك هذا المقال محادثة

