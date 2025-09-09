السيسي يأمر بدراسة التماس للعفو عن سجناء بينهم الناشط علاء عبد الفتاح

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الجهات القضائية المختصة بدراسة التماس للعفو عن سجناء من بينهم الناشط والمدوّن المصري-البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، وفقًا لبيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وجاء في بيان المجلس: "وجّه الرئيس السيسي الجهات المعنية لدراسة العريضة المقدمة من المجلس لإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم"، مشيرًا إلى أن اسم عبد الفتاح كان مدرجًا ضمن سبعة أسماء أخرى.

ويُعد علاء عبد الفتاح (43 عامًا) من أبرز الناشطين اليساريين المعارضين للحكم السلطوي وصعود العسكر إلى السلطة. برز اسمه خلال ما عُرف بثورات "الربيع العربي" التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 2011، واعتقل غير مرة منذ ذلك الحين مع استمراره في المعارضة.

في عام 2014، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر دون تصريح، وهو العام نفسه الذي تولى فيه السيسي الرئاسة. ثم أُفرج عنه بشروط عام 2019، ليُعتقل مرة أخرى في سبتمبر من العام نفسه خلال موجة اعتقالات أعقبت احتجاجات ضد السيسي.

وفي ديسمبر 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات إضافية بسبب منشور شاركه على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء.

ينحدر عبد الفتاح من عائلة بارزة من الناشطين والمثقفين، الذين قادوا حملات متكررة للمطالبة بالإفراج عنه والسماح له بالسفر إلى بريطانيا، خاصة بعد حصوله على الجنسية البريطانية من والدته في ديسمبر 2021.

ورغم الضغوط الدبلوماسية البريطانية، بما في ذلك مناشدة مباشرة من رئيس الوزراء كير ستارمر للرئيس السيسي في فبراير الماضي، استمرت السلطات المصرية في رفض هذه المطالب.

وكانت والدته، ليلى سويف، قد أعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن ابنها بدأ إضرابًا عن الطعام في الأول من سبتمبر احتجاجًا على اعتقاله. كما أضرب سابقًا هذا العام تضامنًا مع والدته التي تدهورت صحتها خلال إضرابها في بريطانيا احتجاجًا على اعتقاله.

وفي أواخر يوليو، خفف عبد الفتاح إضرابه عن الطعام بعد إزالة اسمه من قوائم الإرهاب في مصر، بينما أنهت والدته إضرابها في وقت سابق من الشهر نفسه.

وقد علقت شقيقته سناء على منصة إكس على خبر العفو: "هذه خطوة مشجعة للغاية، ونأمل أن تتحرك السلطات بسرعة ليتم لم شملنا مع علاء قريبًا".

من جانبه، صرّح طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، لوكالة رويترز أن قرار الإفراج عن عبد الفتاح متوقع خلال "أيام قليلة".

كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن حكومة بلاده "ما تزال ملتزمة بالعمل على إطلاق سراح عبد الفتاح حتى يتمكن من العودة إلى عائلته"، مضيفًا: "نواصل إثارة قضيته مع الحكومة المصرية على أعلى المستويات."