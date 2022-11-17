عائلة الناشط علاء عبد الفتاح تتمكن من زيارته بالسجن وتقول إن وضعه الصحي "تدهور بشدة"

قالت شقيقة المصري البريطاني المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح إن أفرادا مقربين من عائلته تمكنوا من زيارته في السجن في مصر لأول مرة منذ أسابيع، لكن صحته تدهورت بشدة بعد تصعيد إضرابه عن الطعام ثم وقفه.

وقالت منى سيف في تغريدة على تويتر يوم الخميس "أخبار الزيارة مش كويسة، علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جدا".

أخبار الزيارة مش كويسة، علاء تعب جدا الفترة اللي فاتت، بس على الأقل شافوه وهو كان محتاج يشوفهم جدا @alaa



العائلة هيشاركونا التفاصيل بعدين، اول ما يقدروا فاعذروهم بس #SaveAlaa#FreeAlaa — Mona Seif (@Monasosh) November 17, 2022

وقالت أسرته سابقاً هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابا عن الطعام كان قد بدأه في أبريل نيسان ثم صعّده تزامنا مع بدء محادثات المناخ كوب27 في شرم الشيخ.

على مدى سبعة أشهر، لم يكن المدوّن الداعي إلى الديموقراطية يتناول سوى مئة سعرة حرارية في اليوم. وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، مع افتتاح مؤتمر المناخ، صعّد إضرابه فامتنع عن شرب السوائل وعن تناول أي طعام.

وأثار زعماء من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المحادثات.

وهذه أول زيارة تقوم بها والدة علاء عبد الفتاح له منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر أي قبل أن يمتنع عن شرب المياه.

ومنع محامي علاء، خالد علي، الاثنين للمرة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوع، من زيارته رغم حصوله على تصريح زيارة من النيابة العامة.

وتحتل القاهرة المرتبة 135 من أصل 140 دولة في التصنيف العالمي لسيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية.

وتوجه أفراد من عائلة عبد الفتاح، من بينهم أمه وخالته وأخته، إلى سجن وادي النطرون بشمال شرق القاهرة من أجل الزيارة الشهرية الاعتيادية يوم الخميس، قبل اتمامه 41 عاما بيوم واحد.

وقالت أمه ليلى سويف لرويترز "أنا متأكدة إن هيبقى في زيارة مافيش مشكلة، المهم هلاقي إيه جوا الزيارة، هلاقي علاء حالته ايه؟"

وأصبح عبد الفتاح، الناشط والمدون الذي اشتهر أثناء انتفاضة الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، رمزا لعشرات الآلاف من المصريين، من الليبراليين إلى الإسلاميين، الذين تم احتجازهم في حملات قمع تالية.

وبدأ عبد الفتاح إضرابا عن الطعام في الثاني من أبريل نيسان احتجاجا على ظروف احتجازه والمعاملة التي يلقاها في السجن. وحصل في الآونة الأخيرة على الجنسية البريطانية في خطوة كانت أسرته تأمل أن تساعد على إطلاق سراحه ولفت الانتباه إلى معاناة المسجونين الآخرين.

وفي بيان رسمي نادر حول القضية، قالت النيابة العامة المصرية الأسبوع الماضي إن عبد الفتاح بحالة جيدة، وذلك بعد وقت قصير من قول أسرته إن سلطات السجن أبلغتها بإجراء تدخل طبي للحفاظ على صحته.

ويقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قاد الجيش للإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر في 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه، إن الأمن والاستقرار لهما الأولوية ونفى وجود سجناء سياسيين في مصر.

في انتظار العفو

ما زالت أسرة علاء عبد الفتاح تنتظر عفوا يمكن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يصدره ويتيح له استعادة حريته.

وإثر إعلان علاء إنهاء الإضراب، قال المحامي طارق العوضي العضو النافذ في لجنة العفو الرئاسي عبر تويتر "نأمل اتخاذ اجراءات من جانب الدولة بسرعة العفو عنه وعدد من المحكوم عليه".

وأدى إحياء لجنة العفو الرئاسي إلى الإفراج عن 766 معتقلًا سياسيًا بحسب منظمة العفو الدولية. لكن الأخيرة تقول إنه جرى خلال الفترة نفسها سجن ما يقرب من ضعف هذا العدد بسبب نشاطهم.

يعد علاء عبد الفتاح أحد رموز انتفاضة 2011 في مصر التي أطاحت حسني مبارك.

وألقي القبض عليه في نهاية عام 2019 وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد إعادة نشره على فيسبوك نصاً كتبه شخص آخر يتهم فيه ضابطًا بالتعذيب.