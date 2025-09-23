منعوه من عبور الشارع بسبب موكب ترامب.. ماكرون يردّ باتصال مباشر بالرئيس الأميركي

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف غير متوقع بعد انتهاء خطابه في مقر الأمم المتحدة، يوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شوارع نيويورك.

وأظهر فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي توقف موكب ماكرون في شارع مغلق بواسطة الشرطة الأمريكية، التي أخبرته: "نعتذر سيادة الرئيس، كل شيء مغلق الآن"، تزامنًا مع مرور الموكب الرئاسي الأمريكي.

مكالمة طريفة مع ترامب

لتجاوز الموقف، اتصل ماكرون بترامب هاتفياً مبتسمًا: "تخيل ماذا؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك".

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يضحك أثناء المكالمة، في محاولة للتخفيف من حدة الموقف.

استئناف المسار نحو السفارة الفرنسية

وبعد عدة دقائق، فُتح الشارع جزئيًا للمشاة فقط، ما اضطر ماكرون لمواصلة المكالمة مع ترامب أثناء سيره نحو السفارة الفرنسية. وخلال ذلك، التقط صورًا مع المارة.

ماكرون يعترف بدولة فلسطين

وجاء هذا الموقف بعد ساعات قليلة من خطاب ماكرون في الأمم المتحدة، الذي أعلن فيه رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، قائلاً: "لا شيء، لا شيء يبرر استمرار الحرب في غزة"، في انتقاد مباشر لحكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقد أدى هذا الاعتراف إلى توتر العلاقات مع واشنطن، حيث انتقد ترامب هذه الخطوة مرارًا، وقال في يوليو الماضي عند إعلان ماكرون عن خطته: "إنه رجل مختلف، جيد، ولكنه يقول أشياء لا تأثير لها، ولن تغير شيئًا".