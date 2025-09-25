واشنطن بوست: هيغسيث يجمع 800 من كبار مسؤولي البنتاغون بشكل طارئ

أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث استدعى بشكل طارئ، ولسبب غير معروف، المئات من كبار المسؤولين العسكريين في البنتاغون، المنتشرين في جميع أنحاء العالم، لحضور اجتماع في فيرجينيا الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة إن أمر هيغسيث، الذي شمل نحو 800 جنرال وأدميرال في الجيش الأمريكي، أثار حالة من الحيرة والقلق، خاصة وأن أسبابه لم تُعلن، كما أنه يأتي بعد سلسلة من الإقالات في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة عن أكثر من عشرة مصادر أن الاجتماع غير المألوف يأتي في وقت يلوح فيه احتمال إغلاق حكومي، ويأتي أيضًا بعد أشهر من إعلان فريق هيغسيث في البنتاغون خططًا لإجراء إعادة هيكلة شاملة لأعلى القيادات العسكرية.

وأضافت المصادر أن توجيه هيغسيث ينطبق على جميع الضباط الكبار برتبة عميد أو أعلى، أو ما يعادلهم في البحرية، الذين يشغلون مناصب قيادية، إلى جانب كبار المستشارين العسكريين التابعين لهم. وعادةً ما يشرف هؤلاء الضباط على مئات أو آلاف الجنود والصفوف الأساسية.

وكان المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قد أعلن في وقت سابق أن هيغسيث "سيلتقي بقادته العسكريين الكبار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وأوضح بارنيل، وهو مستشار كبير لوزير الدفاع، أنه لا توجد مخاوف بشأن تقرير الصحيفة عن الاجتماع، المقرر يوم الثلاثاء في كووانتيكو، فيرجينيا.

وتشهد واشنطن أزمة سياسية بين إدارة ترامب والحزب الديمقراطي مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة في 30 سبتمبر الجاري، وسط خلاف حاد على الميزانية.

ويأتي هذا بعد أن رفض مجلس الشيوخ، يوم الجمعة الماضية، مشروعي ميزانية مؤقتة متنافسين، قبل بدء عطلة تستمر أسبوعًا، ما زاد من خطر توقف عمل الحكومة بسبب قرب نهاية السنة المالية الحالية وانتهاء التمويل المتاح.

وكان الجمهوريون قد قدموا مشروعًا لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما اقترح الديمقراطيون مشروعًا يمدد التمويل حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، ويربطه بسياسات الرعاية الصحية ويقيّد قدرة ترامب على حجب الأموال التي أقرها الكونغرس.