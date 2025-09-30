لا تهديد بحدوث تسونامي.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب وسط الفلبين ويدفع الناس إلى مغادرة منازلهم

اعلان

وتقع مدينة سيبو في منطقة فيساياس بوسط البلاد، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل) ويقع على بُعد حوالي 20 كيلومترًا من مدينة بوغو، مضيفةً أنه تم الإبلاغ أيضًا عن هزة ارتدادية بقوة 5.2 درجة في المنطقة.

تحذيرات من تسونامي

أكد مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ عدم وجود تهديد بحدوث تسونامي بعد الزلزال.

رغم ذلك، أصدر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل تحذيرًا من احتمال وقوع تسونامي، ونصح السكان بالابتعاد عن سواحل سيبو ومقاطعتي ليتي وبيليران المجاورتين، نظرًا لاحتمالية وصول ارتفاع الأمواج إلى متر واحد (3 أقدام).

وصرح تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد، لوكالة "أسوشيتد برس"، بأنه من المتوقع وقوع أضرار وتوابع زلزالية.

هزات ارتدادية

كما أصدر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إعلانات عدة عن حصول هزات ارتدادية بلغت نحو 5 هزات.

انقطاع الكهرباء

انقطع التيار الكهربائي عن مدينة دانبانتايان، مقاطعة سيبو، حيث تقع الكنيسة الحجرية. ولم يُعرف على الفور حجم الأضرار التي لحقت بالكنيسة.

لا تزال مقاطعات وسط الفلبين تتعافى من عاصفة ضربت البلاد يوم الجمعة، وخلفت ما لا يقل عن 27 قتيلاً، معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء عن مدن وبلدات بأكملها، وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

تُعد الفلبين من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، وكثيراً ما تتعرض للزلازل والانفجارات البركانية بسبب موقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط. كما يتعرض الأرخبيل لحوالي 20 إعصاراً وعاصفة كل عام.