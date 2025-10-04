Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

جورجيا على صفيح ساخن: مظاهرات حاشدة واشتباكات مع الشرطة

يقف متظاهر أمام الشرطة التي تمنع المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة في وسط مدينة تبليسي، جورجيا، يوم السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
يقف متظاهر أمام الشرطة التي تمنع المتظاهرين خلال تجمع للمعارضة في وسط مدينة تبليسي، جورجيا، يوم السبت 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025. حقوق النشر  Zurab Tsertsvadze/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

شهدت التظاهرة محاولة بعض المحتجين اقتحام القصر الرئاسي وسط تبليسي، حيث قاموا بتحطيم البوابة قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب وتبعدهم باستخدام القوة.

استخدمت الشرطة في جورجيا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع السبت لتفريق محتجين حاولوا اقتحام القصر الرئاسي، بينما جرت الانتخابات البلدية وسط مقاطعة من الكتل المعارضة الرئيسية

اعلان
اعلان

احتجاجات واسعة

تجمّع عشرات الآلاف في العاصمة تبليسي للتنديد بسياسات يرونها قمعية من الحزب الحاكم "الحلم الجورجي"، متهمين إياه بمحاولة إبعاد البلاد عن طموحاتها الديمقراطية وتقريبها من النفوذ الروسي.

ورفع المتظاهرون الأعلام الجورجية ولافتات مؤيدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف يحظى بتأييد شعبي واسع ومكرّس في الدستور الجورجي.

خلفية التصعيد

كان "الحلم الجورجي" قد أوقف العام الماضي محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ما فجّر موجات احتجاج قابلتها السلطات بالاعتقالات والعنف الأمني. جاء ذلك بعد أن أعلن الحزب فوزه في انتخابات اتهمته المعارضة بتزويرها.

"نقاتل من أجل حقوقنا"

قالت المتظاهرة صوفيو أساتياني لوكالة "أسوشيتد برس": "نحن نقاتل من أجل حقوقنا ومن أجل الاستقلال"، مضيفة أنها لا تريد عودة بلادها إلى حقبة الحكم السوفياتي حين كانت جورجيا تُدار من موسكو.

منظمو التجمع، ومن بينهم مغني الأوبرا المخضرم باتا بورشولادزه، دعوا المحتجين إلى "استعادة السلطة بأيدي الشعب".

محاولة اقتحام القصر الرئاسي

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

