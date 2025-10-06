الحرب في يومها الـ731: استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وترامب يحث على "التقدم بسرعة" في المفاوضات

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضين المشاركين في المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، الجارية في مصر، إلى "التقدّم بسرعة" نحو اتفاق ينهي الحرب في غزة.
دخلت الحرب في غزة يومها الـ731 وسط استمرار القصف الإسرائيلي الذي طال فجر اليوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر مناطق شمالية من مخيم البريج وسط القطاع، في وقت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطيران الإسرائيلي نفّذ أكثر من 131 غارة خلال الساعات الماضية على مناطق مكتظة بالمدنيين والنازحين.
وأكد المكتب الإعلامي أن إسرائيل تواصل "الإبادة الجماعية" في القطاع رغم الدعوات المتكررة لوقف القصف.
وفي موازاة التصعيد الميداني، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضين المشاركين في المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، الجارية في مصر، إلى "التقدّم بسرعة" نحو اتفاق ينهي الحرب في غزة.
وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "عقدت محادثات إيجابية جدًا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهمّ التوصّل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".
وأضاف الرئيس الأميركي أن "المباحثات كانت ناجحة جدًا وتتقدّم بوتيرة سريعة"، مشيرًا إلى أن "الفرق التقنية ستجتمع مجددًا اليوم الاثنين في مصر للعمل على التفاصيل الأخيرة"، وأن المرحلة الأولى "من المرتقب إنجازها هذا الأسبوع"، داعيًا الأطراف كافة إلى "التقدّم بسرعة".
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البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية تبذل جهودا حثيثة لدفع الأمور قدما بأسرع ما يمكن بشأن خطة غزة
كالاس: الاتحاد الأوروبي يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن التكتل القاري يرغب في المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة، المدرجة ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب في القطاع.
وقالت كالاس ردا على سؤال عما إذا كان الاتحاد راغبا في المشاركة في "مجلس السلام"، "نعم، نعتقد أن لأوروبا دورا كبيرا وعلينا أن نكون أيضا جزءا" منه.
بدء المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن غزة في مصر
بدأت في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين مباحثات غير مباشرة بين وفدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بشأن الافراج عن الرهائن في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع حد للحرب المتواصلة منذ عامين في القطاع.
نزوح جديد في غزة.. عائلات تُقيم خياماً على شاطئ دير البلح هرباً من القصف
اليونيسف: لا مكان آمنا في غزة والأوضاع الأسوأ منذ بداية النزاع
أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر أنه "لا مكان آمنا في غزة"، مشيراً إلى أن "الجميع يتحمل المسؤولية، والأمور اليوم أسوأ من أي وقت مضى".
وأوضح إلدر أن مدينة غزة ما زالت تضم عشرات الآلاف من الأطفال، بينهم من فقدوا أطرافهم جراء الغارات، لافتاً إلى أن "أطفال غزة يرتجفون من وطأة القصف، والواقع المفروض عليهم قاسٍ ومتناقض".
وشدد على أن "إصدار أمر إجلاء عام للمدنيين لا يعني أن من بقي سيفقد حقه في الحماية"، مؤكداً أن القانون الدولي يضمن حماية المدنيين في كل الظروف.
وأشار المتحدث باسم اليونيسف إلى أن منطقة المواصي في غزة تُعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتُحرم من أبسط مقومات الحياة، ما يزيد من معاناة الأطفال والأسر التي لجأت إليها.
لا مكان آمن في قطاع غزة.— UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) October 6, 2025
" يتحمل الجميع بعض المسؤولية عن هذا، ولكن الضحية واحدة فقط. بالأمس، واليوم، وإن لم يتخذ أي عمل جاد، غدًا: الأطفال الفلسطينيون." جيمس إلدر- المتحدث باسم اليونيسف pic.twitter.com/pK1WLDAVwM
وسائل إعلام فلسطينية: غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
من الغارات التي تنفذها طائرات الاحتلال على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/X305rC5rjJ— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 6, 2025
أطباء بلا حدود تؤكد مقتل أحد موظفيها في غزة: هو الخامس عشر منذ اندلاع الحرب
أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل موظفها عبد الحميد قراضية في غزة، ليصبح العضو الخامس عشر من طاقمها الذي يُقتل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقالت المنظمة في بيان إن قراضية (43 عامًا) توفي الأحد 5 تشرين الأول/أكتوبر متأثرًا بجروحه البالغة التي أصيب بها في هجوم إسرائيلي استهدف في 2 تشرين الأول/أكتوبر شارعًا كان يتواجد فيه عدد من موظفيها بانتظار الحافلة التي تقلهم إلى مستشفى ميداني في دير البلح. وأدى الهجوم أيضًا إلى مقتل زميله عمر حايك وإصابة آخرين.
وأوضحت المنظمة أن جميع أفراد الفريق كانوا يرتدون سترات تحمل شعار "أطباء بلا حدود" بشكل واضح، ما يدل على أنهم عاملون إنسانيون في المجال الطبي.
وأشارت إلى أن عبد الحميد كان ركيزة في قسم العلاج الفيزيائي التابع للمنظمة في غزة طوال 18 عامًا، حيث عُرف بتفانيه وابتكاره في رعاية المرضى رغم الحصار ونقص الموارد. وقالت إنه كان "شخصًا متفائلًا وعميق التعاطف، وصديقًا وداعمًا للجميع".
It is with profound sorrow and outrage that we confirm the death of our colleague Abed El Hameed Qaradaya. https://t.co/XxUOPKHr3I— MSF International (@MSF) October 5, 2025
الرئيس المصري: السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، واصفًا إياها بالخطوة المهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر إن "السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، مؤكدًا أن إنهاء الصراع يتطلب حلًا عادلًا وشاملًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
.وأضاف أن مصر وإسرائيل خاضتا حروبًا عسكرية ضارية قبل أن تثمر بصيرة الرئيس الراحل أنور السادات عن تمهيد الطريق للسلام بين البلدين،
الإذاعة الإسرائيلية: ديرمر وكوشنر وويتكوف يتغيبون عن مباحثات شرم الشيخ اليوم وقد ينضمون غدًا إذا تحقق التقدم المطلوب
أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن رئيس الوفد الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى جانب مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لن يشاركوا في جلسة المباحثات المقررة اليوم في شرم الشيخ مع وفد حركة حماس.
وأشارت الإذاعة إلى أن الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين قد ينضمون إلى المحادثات غدًا في حال تحقق التقدم المطلوب خلال الجلسة الافتتاحية.
وزير الخارجية المصري: الضمانة الأولى لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في غزة هو ترامب نفسه
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الضمانة الأولى لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب في غزة هو ترامب نفسه"، مشيرًا إلى أن "ترامب ذكر بشكل واضح، وأكد أنه متعهد وملتزم بتنفيذها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".
ولفت عبد العاطي إلى أن "ترامب نقل تعهداته والتزامه بتحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر رسائل نقلها إلى قادة وممثلي العالمين العربي والإسلامي في اجتماع نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وعدد عبد العاطي "إيجابيات خطة ترامب، ومنها إنهاء الحرب، ورفض الضم والتهجير"، موضحاً أن "كلها تشكل عناصر مهمة وقوية نحن نبني عليها للعمل على جعل هذه الخطة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".
جيروزاليم بوست عن الدفاع الإسرائيلية: مقتل 1152 جنديا منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 40 بالمئة منهم تحت 21 عاما
نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزارة الدفاع الإسرائيلية تأكيدها أن 1152 جنديًا سقطوا في المعارك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، موضحة أن أكثر من 40 بالمئة منهم دون سن 21 عامًا ويؤدون خدمتهم العسكرية الإلزامية.
وأضافت الوزارة أن 141 من القتلى تجاوزوا سن الأربعين، وأن معظم الوفيات سُجّلت في صفوف جنود الاحتياط أو المسؤولين أو الذين مدّدوا خدمتهم أو أدّوا الخدمة بعد السن الإلزامي.
غارات اسرائيلية تستهدف أحياء النصر وتل الهوى وقصف مدفعي على شارع الجلاء في مدينة غزة
شنت الطائرات الإسرائيلية صباح الإثنين 6 أكتوبر غارات عنيفة على أحياء النصر وتل الهوى في مدينة غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في شارع الجلاء وسط المدينة.
هيومن رايتس ووتش تدعو لوقف الفظائع في غزة وتؤكد استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الفظائع" التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وتسببت بإبادة عائلات بأكملها.
وأكدت المنظمة في بيان أن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح حرب، ما أدى إلى مجاعة واسعة النطاق، كما هجّرت قسرًا جميع السكان تقريبًا مرات عدة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أنها "لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان والمساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر"، ودعت الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.