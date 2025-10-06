الحرب في يومها الـ731: استمرار القصف الإسرائيلي على غزة وترامب يحث على "التقدم بسرعة" في المفاوضات

دخلت الحرب في غزة يومها الـ731 وسط استمرار القصف الإسرائيلي الذي طال فجر اليوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر مناطق شمالية من مخيم البريج وسط القطاع، في وقت أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الطيران الإسرائيلي نفّذ أكثر من 131 غارة خلال الساعات الماضية على مناطق مكتظة بالمدنيين والنازحين.

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وأكد المكتب الإعلامي أن إسرائيل تواصل "الإبادة الجماعية" في القطاع رغم الدعوات المتكررة لوقف القصف.

وفي موازاة التصعيد الميداني، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضين المشاركين في المباحثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، الجارية في مصر، إلى "التقدّم بسرعة" نحو اتفاق ينهي الحرب في غزة.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "عقدت محادثات إيجابية جدًا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهمّ التوصّل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "المباحثات كانت ناجحة جدًا وتتقدّم بوتيرة سريعة"، مشيرًا إلى أن "الفرق التقنية ستجتمع مجددًا اليوم الاثنين في مصر للعمل على التفاصيل الأخيرة"، وأن المرحلة الأولى "من المرتقب إنجازها هذا الأسبوع"، داعيًا الأطراف كافة إلى "التقدّم بسرعة".

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