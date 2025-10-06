"يوروبول" تفكك شبكات تتلاعب بجودة الأغذية في أوروبا..وتضبط بضائع مغشوشة بقيمة 95 مليون يورو

أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" بالتعاون مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) والمديرية العامة للصحة وسلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي (DG SANTE)، وبمشاركة 31 دولة من أوروبا وخارجها، حملة واسعة ضد الجرائم الغذائية ضمن النسخة الرابعة عشرة من عملية "أوبسون"، التي تهدف إلى ملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تصنيع وتوزيع الأغذية والمشروبات المغشوشة أو منخفضة الجودة.

حصيلة العملية وأبرز نتائجها

أسفرت العملية عن مصادرة أكثر من 11.5 مليون كيلوجرام من المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية، و1.4 مليون لتر من المشروبات المتنوعة، بالإضافة إلى 259,012 عبوة مختلفة. كما تم إصدار 101 مذكرة توقيف وتفكيك 13 جماعة إجرامية منظمة، وإجراء 31,165 عملية تفتيش وفحص على مدار العملية.

وقد كشفت التحقيقات عن طرق جديدة غير مسبوقة للاحتيال، أبرزها إعادة إدخال الأغذية منتهية الصلاحية إلى الأسواق بعد تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية باستخدام مواد كيميائية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

أنماط الاحتيال في القطاع الغذائي

لم يقتصر الاحتيال على تغيير تواريخ انتهاء الصلاحية، بل شمل تزوير المنتجات الغذائية، واستغلال المؤشرات الجغرافية المحمية، خصوصًا في منتجات مثل زيت الزيتون والنبيذ.

كما تم رصد حالات بيع اللحوم والمأكولات البحرية المخزنة في ظروف غير صحية، أو من قبل مسالخ لم تراع المعايير القانونية والنظافة المطلوبة، ما شكل خطرًا كبيرًا على المستهلكين.

أبرز العمليات الميدانية في الدول الأوروبية

إيطاليا

أصدرت السلطات الإيطالية مذكرات توقيف لسبعة أشخاص، بينهم مربو خيول وسائقو شاحنات، ضمن شبكة كانت تذبح الخيول سرًا بعد علاجها بأدوية. وتم ضبط مسلخ غير قانوني وشاحنة تحتوي على أجزاء من الحيوانات المذبوحة.

البرتغال

كشفت هيئة السلامة الاقتصادية والغذائية عن مسلخ غير قانوني شمال البلاد، وُجدت فيه مخالفات تقنية ونظافة خطيرة، حيث كانت اللحوم توزع على المطاعم والجزارين دون فحص صحي، وتمت مصادرة 33 حيوانًا مذبوحًا، و159 من الأغنام والماعز، بالإضافة إلى 200 كيلوجرام من الأحشاء وأدوات الذبح وحواسيب محمولة.

إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا

تم تفكيك شبكة إجرامية تعمل في تهريب وبيع محار ملوث وغير قانوني، وأدى ذلك إلى اعتقال 11 شخصًا ومصادرة أكثر من 7 أطنان من المحار. كما تم التحقيق في شركة تروج لموز مغشوش من ماديرا على أنه موز جزر الكناري، وشملت المضبوطات نحو 2,000 طن.

جورجيا

كشفت السلطات عن عملية تهريب مشروبات كحولية وتبغ وبضائع أخرى دون تصاريح، وتم توقيف شخصين، وقُدرت قيمة البضائع المصادرة بـ 73,000 يورو.

إجراءات التفتيش والمراقبة

تشمل العملية تفتيش المواد الغذائية من مراحلها الأولى حتى المنتج النهائي، لضمان عدم وصول أي منتج غير آمن إلى المستهلكين.

وتهدف OPSON إلى حماية الصحة العامة على المستوى الوطني والدولي، حيث تتعاون السلطات المحلية مع القطاع الخاص لمراقبة مختلف المنتجات الغذائية، بدءًا من الفواكه والخضروات، مرورًا بالدواجن واللحوم والمأكولات البحرية، وانتهاءً بالحلويات والزيوت والمكملات الغذائية.