قد يصبح أول رئيس حي يظهر على الدولار..الخزانة الأميركية تدرس سك عملة تذكارية تحمل صورة ترامب

الرئيس دونالد ترامب يتحدث إلى الصحفيين عند وصوله إلى البيت الأبيض في واشنطن، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025. حقوق النشر  AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
تدرس وزارة الخزانة الأميركية سك عملة تذكارية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، في خطوة قد تواجه اعتراضات قانونية.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن خطط لدراسة سك عملة دولار واحد تذكارية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، على أن تحمل العملة صورة الرئيس دونالد ترامب.

وأعاد براندون بيتش، أمين الخزانة الأمريكية، نشر منشور على منصة X يعرض تصميماً أولياً للعملة يظهر وجه ترامب على أحد الجانبين، وعلى الجانب الآخر صورة له وهو يرفع قبضته بعد محاولة اغتياله الفاشلة في 2024. ونُقشت على العملة عبارة "قاتل، قاتل، قاتل" التي صرخ بها ترامب قبل أن يُبعده جهاز الخدمة السرية عن المسرح في باتلر بولاية بنسلفانيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة ABC News أن التصميم الأولي يعكس روح الولايات المتحدة وديموقراطيتها المستمرة، حتى في مواجهة العقبات الكبيرة، وأن تفاصيل إضافية سيتم الإعلان عنها قريباً.

الإطار القانوني للعملة التذكارية

يستند المشروع إلى قانون إعادة تصميم العملات التذكارية المتداولة لعام 2020، الذي يمنح وزير الخزانة صلاحية سك عملات تذكارية بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين لتأسيس الولايات المتحدة.

وينص القانون على ألا يتضمن الوجه الخلفي للعملات التذكارية صور أشخاص أحياء، سواء كانوا رؤساء أو شخصيات عامة، بهدف تجنّب استخدام الرموز الوطنية في سياقات سياسية أو شخصية.

ومع ذلك، فإن التصميم المقترح يُظهر ترامب بصورة كاملة على الوجه الخلفي.

العقبات القانونية والتجارب السابقة

هناك نصوص قد تمنع ظهور ترامب على العملة، أبرزها تعديل ثاير لعام 1866 الذي يحظر ظهور أي شخص حي على الأوراق المالية الحكومية، بالإضافة إلى قوانين مكتب النقش والطباعة التي تسمح فقط بصورة الأفراد المتوفين. كما يمنع قانون العملة الأساسي لعام 1792 وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات الرئاسية، لكنه لا ينطبق بالضرورة على العملات التذكارية الوطنية العامة.

وأشار خبراء إلى أن الكونغرس يمكنه منح استثناء، كما حدث عام 1926 عندما ظهر الرئيس كالفن كوليدج على نصف دولار خاص بالذكرى الـ150 لتوقيع إعلان الاستقلال، وكانت المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس على عملة أمريكية خلال حياته.

مراحل إصدار العملة الجديدة

تمر عملية إصدار أي عملة تذكارية بعدة مراحل منظمة، تبدأ بتجهيز التصميم الفني المبدئي، ثم عرضه على لجنة الاستشارات للنقود لمراجعته. بعد ذلك، يتم فحص التصميم من قبل لجنة الفنون الأمريكية المسؤولة عن الجوانب الجمالية والرمزية، ومن ثم رفع التوصيات إلى وزير الخزانة لاعتماد التصميم النهائي.

وبعد الموافقة، يُحوّل الرسم إلى نقش ثلاثي الأبعاد وتُجرى تجربة سك أولية لاختبار الجودة. بناءً على النتائج، يُتخذ القرار بشأن ما إذا كانت العملة ستُطرح للتداول العام أو ستُخصص لهواة الجمع فقط.

وفي حال رفض التصميم لأي سبب قانوني أو فني، يمكن لوزارة الخزانة تقديم تصاميم بديلة أو طلب تعديل تشريعي من الكونغرس لتجاوز العقبات.

سابقة تاريخية نادرة

شهد التاريخ الأمريكي حالات نادرة لعملات تحمل صور شخصيات حية، مثل عملة نصف الدولار لمدينة لينشبرغ عام 1936 التي ظهرت عليها صورة السيناتور كارتر غلاس، لكنها كانت عملة محلية محدودة الإصدار وليست للتداول الوطني.

وفي حال اعتماد تصميم العملة الحالية، ستكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأمريكي التي تُصك فيها عملة وطنية تحمل صورة رئيس حي بمناسبة ذكرى الاستقلال.

