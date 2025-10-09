Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
السلطات البلجيكية تفكك خلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف رئيس الوزراء

رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر يتحدث في الأمم المتحدة في نيويورك، 22 سبتمبر/أيلول 2025
رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر يتحدث في الأمم المتحدة في نيويورك، 22 سبتمبر/أيلول 2025 حقوق النشر  AP Photo
بقلم: Gavin Blackburn & Euronews
نشرت في
ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المحققين عثروا على متفجرات محلية الصنع، يُعتقد أن المشتبه بهم كانوا ينوون ربطها بطائرة مسيرة لتنفيذ الهجوم.

أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، يوم الخميس، عن تفكيك خلية إرهابية مشتبه بها يُعتقد أنها كانت تخطط لاستهداف رئيس الوزراء بارت دي فيفر.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحققين عثروا خلال عملية تفتيش في منطقة ديورن ببلدية أنتويرب على متفجرات محلية الصنع، كانت الخلية تنوي ربطها بطائرة مسيرة لتنفيذ الهجوم.

أوضح مكتب المدعي العام أن السلطات أوقفت ثلاثة شبان بالغين (مواليد 2001 و2002 و2007، جميعهم يقيمون في مدينة أنتويرب) في إطار التحقيق في محاولة قتل إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، من بين تهم أخرى.

وأشار البيان إلى أن التحقيق يتعلق بمحاولة اغتيال إرهابي والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، دون أن تحدد النيابة العامة هوية الجماعة المعنية.

وخلال عملية التفتيش، صادرت السلطات طابعة ثلاثية الأبعاد ومكونات إلكترونية.

وقال مكتب المدعي العام: "تُظهر هذه القضية ضرورة بقاء مكتب المدعي العام وأجهزة الشرطة والمخابرات في حالة يقظة دائمة لمواجهة خطر الهجمات الإرهابية".

وتولى القومي الفلمنكي بارت دي فيفر منصب رئيس وزراء بلجيكا في فبراير الماضي بعد أشهر من المفاوضات المعقدة لتشكيل ائتلاف حكومي يميني.

ويعد دي فيفر أول سياسي قومي من منطقة فلاندرز الناطقة بالهولندية يتولى قيادة البلاد.

