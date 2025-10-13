بعد تهديده بكين بفرض رسوم جمركية "هائلة".. ترامب يخفف لهجته: نريد مساعدة الصين لا إلحاق الأذى بها

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر أن العلاقات مع الصين ستسير على ما يرام، مشيرًا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ "يحظى باحترام كبير" لكنه "مرّ بلحظة سيئة".

وأضاف ترامب في تصريح عبر منصته "تروث سوشال" أن الرئيس الصيني"لا يريد ركودًا اقتصاديًا لبلاده، ولا أنا أريده له"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إلحاق الأذى بها".

ترامب يهدد بكين برسوم جمركية "هائلة"

شنّ الرئيس الأميركي، الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر هجومًا حادًا على الصين، متهمًا إياها باتباع سياسات "عدائية للغاية"، وذلك في منشور مطوّل عبر منصّته "تروث سوشال".

وقال ترامب إن بكين أرسلت رسائل إلى عدد من الدول تعلن فيها نيتها فرض ضوابط تصدير شاملة على مختلف عناصر الإنتاج المرتبطة بالمعادن النادرة، وحتى على "أي شيء تقريبًا يمكن أن يُفكَّر فيه"، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "اختناق الأسواق" وتجعل الحياة "صعبة تقريبًا لكل دولة في العالم، بما في ذلك الصين نفسها".

وأوضح أن دولًا عدة أبدت "غضبها الشديد" من هذا القرار الذي وصفه بـ"العدائي"، مشيرًا إلى أن العلاقات الأميركية الصينية كانت "جيدة جدًا" خلال الأشهر الستة الماضية، ما يجعل الخطوة الصينية الأخيرة "غريبة ومفاجئة".

وأضاف ترامب: "لا يمكن السماح للصين بأن تحتجز العالم أسيرًا، لكن هذا يبدو أنه كان مخططهم منذ وقت طويل"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تمتلك بدورها مواقع احتكارية أقوى لكنها لم تستخدمها "لأنه لم يكن هناك سبب لذلك حتى الآن".

وفي إطار الرد على هذه الإجراءات، هدّد ترامب بشنّ "هجوم مالي مضاد" ضد الصين، موضحًا أن أحد الخيارات المطروحة هو فرض "زيادة هائلة" في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلى جانب "إجراءات مضادة أخرى قيد الدراسة الجدية"، معتبرًا أن هذه الخطوات "قد تكون مؤلمة في البداية، لكنها ستكون جيدة جدًا في نهاية المطاف للولايات المتحدة".

وختم ترامب بالإشارة إلى أنه لا يرى "أي سبب" للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، متسائلًا عمّا إذا كان توقيت القرار الصيني "مجرد صدفة"، إذ جاء في اليوم نفسه الذي "عمّ فيه السلام في الشرق الأوسط بعد ثلاثة آلاف سنة من الفوضى والقتال"، على حدّ تعبيره.

تشديد صيني على صادرات المعادن النادرة

وأتى تصريح ترامب بعد إعلان الصين، يوم الخميس، فرض قيود أكثر صرامة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، في خطوة برّرتها وزارة التجارة الصينية بـ"اعتبارات الأمن القومي"، ما يزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين قبل أسابيع من اللقاء الذي كان مقررًا بين رئيسي البلدين.