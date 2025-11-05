Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
إسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس.. وغوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"

فتيان فلسطينيون يلعبون الكرة الطائرة في مخيم خيام للنازحين في الزوايدة، وسط قطاع غزة، الثلاثاء، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
فتيان فلسطينيون يلعبون الكرة الطائرة في مخيم خيام للنازحين في الزوايدة، وسط قطاع غزة، الثلاثاء، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية صباح الأربعاء، أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش أبلغ عائلة الجندي إيتاي تشين بالتعرّف على جثمانه، وذلك بعد ساعات من تسليم كتائب القسام الجثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل قطاع غزة.

وأكد المكتب أن الحكومة والأجهزة الأمنية ملتزمة بـ"استعادة جميع رفات المحتجزين في غزة".

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة بأنه "هش للغاية"، مشيرًا إلى أن تدفّق المساعدات الإنسانية شهد تحسنًا، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. وقال غوتيريش إن إسرائيل تضع قيودًا تعرقل وصول المساعدات، بينما تتهم الأمم المتحدة بعدم الكفاءة، داعيًا إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

ميدانيًا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق في قطاع غزة، إلى جانب توسيع عمليات تفجير المباني في المناطق التي يسيطر عليها في القطاع.

التغطية الحيّة:

البث المباشر انتهى

أميركا تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع الأعضاء المنتخبين بمجلس الأمن

قال مسؤول أميركي إن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول أن ممثلين لمصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى الولايات المتحدة، "مما يسلط الضوء على الدعم الإقليمي" للخطة.  

حماس تقرّ باعتماد "أساليب خداعية" خلال انتشال رفات رهينة اسرائيلي في غزة

أقرّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، بأنها استخدمت "أساليب خداعية" خلال عمليات البحث عن رفات رهينة إسرائيلي، لتفادي استهداف محتمل للمواقع التي تُنتشل منها الجثث.

وكان الجيش الإسرائيلي اتهم حماس الأسبوع الماضي بـ"التضليل" في عملية البحث عن رفات رهينة كان محتجزا في غزة، وهو من بين 28 جثمانا كان من المقرر أن تسلمها الحركة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

القسام: سنقوم بتسليم جثة أسير مساء اليوم

أعلنت كتائب القسام أنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي. 


إصابة مُسنين فلسطينيين تعرضا للضرب من مستوطنين بالضفة

أصيب مسنان فلسطينيان، الأربعاء، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لمسن ومسنة، جراء الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين في منطقة مسافر يطا، وإنها نقلتهما إلى المستشفى.  

عائلات الرهائن تطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل استعادة الجثامين

طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين الحكومة بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، قبل استعادة بقية الجثامين. 

غزة: حصيلة القتلى ترتفع إلى أكثر من 68 ألفًا منذ السابع من أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى إلى 68 ألفًا و875 شخصًا، وعدد المصابين إلى 170 ألفًا و679، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الذي تصدره الوزارة بشأن أعداد القتلى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاثة قتلى، بينهم اثنان جرى انتشالهم، إضافة إلى إصابتين.

كما أشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل استمرار صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى أماكن تواجدهم.

وسائل إعلام إسرائيلية: تمديد توقيف المدعية العسكرية العامة السابقة

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بأن المحكمة في تل أبيب قررت تمديد توقيف المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر - يروشالمي، لمدة يومين إضافيين على الأقل.

وظهرت تومر - يروشالمي عبر تقنية الاتصال المرئي خلال جلسة التمديد، وذلك عقب اعتقالها هذا الأسبوع للاشتباه في تدخلها لعرقلة التحقيق في تسريب مقطع مصوّر يُظهر جنودًا من الجيش الإسرائيلي وهم يعتدون على أحد المعتقلين الفلسطينيين في قاعدة سدي تيمان.

نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: فوز زهران ممداني في نيويورك "مقلق للغاية"

وصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، انتخاب زهران ممداني عمدةً لمدينة نيويورك بأنه "مقلق للغاية".

وقالت هاسكل في بيان: "يستحق المجتمع اليهودي في نيويورك قادة يحافظون على أمنه - لا يستهدفونه. إسرائيل تقف إلى جانب إخوتنا وأخواتنا في نيويورك، وستواصل العمل مع قادة المجتمع لضمان سلامتهم وكرامتهم".

وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن نتنياهو: أمام مسلحي حماس في الأنفاق خياران "الاستسلام أو البقاء تحت الأرض"

نقلت "القناة 14" العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن مسلحي حركة حماس المتحصنين داخل الأنفاق في قطاع غزة يواجهون خيارين، إما الاستسلام أو البقاء تحت الأرض. 

وكالة الأنباء اللبنانية: مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على طريق برج رحال – العباسية جنوبي البلاد

وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يواصل تدمير الأنفاق والقضاء على مسلحي حماس داخل المنطقة الصفراء

مجمع ناصر الطبي في غزة: وصول جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل

أعلن مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، اليوم، وصول جثامين 15 أسيرًا فلسطينيًا، وذلك في إطار صفقة تبادل الجثامين الجارية مع إسرائيل.

وزير إسرائيلي: فوز ممداني "المؤيد لحماس" يستدعي من يهود نيويورك التفكير بالانتقال إلى إسرائيل

قال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عمّيخاي شيكلي، إن انتخاب زهران ممداني لرئاسة بلدية نيويورك يشكّل "منعطفاً خطيراً"، واصفاً إياه بأنه "مؤيد لحركة حماس"، وداعياً اليهود في المدينة إلى "الانتقال إلى إسرائيل".

وكتب شيكلي في منشور على منصة "إكس" إن "المدينة التي كانت ذات يوم رمزاً للحرية العالمية سلّمت مفاتيحها إلى مؤيد لحماس".

برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن نحو مليون شخص في القطاع تلقوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج، عبير عطيفة، إنّه "بعد ثلاثة أسابيع ونصف على وقف إطلاق النار في غزة، وزعنا طرودًا غذائية على نحو مليون شخص في مختلف مناطق القطاع"، مؤكدة أهمية فتح مزيد من المعابر وتسهيل الوصول الإنساني لضمان استمرار توزيع المساعدات على نحو أوسع داخل القطاع.

إسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس

أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلية صباح الأربعاء، بأن الجيش أبلغ عائلة الجندي إيتاي تشين بالتعرّف على جثمانه، وذلك بعد ساعات من تسليم كتائب القسام الجثة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل قطاع غزة.

وأكد المكتب أن الحكومة والأجهزة الأمنية ملتزمة بـ"استعادة جميع رفات المحتجزين في غزة".

غوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، الوضع في غزة بأنه "هش للغاية"، مشيرًا إلى أن تدفّق المساعدات الإنسانية شهد تحسنًا، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. 

وقال غوتيريش إن إسرائيل تضع قيودًا تعرقل وصول المساعدات، بينما تتهم الأمم المتحدة بعدم الكفاءة، داعيًا إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

