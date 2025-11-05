إسرائيل تحدد هوية جثة رهينة سلّمتها حماس.. وغوتيريش: الوضع في غزة "هش للغاية"

وأكد المكتب أن الحكومة والأجهزة الأمنية ملتزمة بـ"استعادة جميع رفات المحتجزين في غزة".

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في غزة بأنه "هش للغاية"، مشيرًا إلى أن تدفّق المساعدات الإنسانية شهد تحسنًا، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. وقال غوتيريش إن إسرائيل تضع قيودًا تعرقل وصول المساعدات، بينما تتهم الأمم المتحدة بعدم الكفاءة، داعيًا إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

ميدانيًا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق في قطاع غزة، إلى جانب توسيع عمليات تفجير المباني في المناطق التي يسيطر عليها في القطاع.

التغطية الحيّة:

